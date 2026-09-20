Volvo admite erro em telas touch e resgata botões físicos para aumentar segurança

Botões físicos voltam ao cockpit da Volvo para reduzir distrações ao dirigir

A Volvo admitiu que a aposta total em telas touch foi um erro e confirmou o retorno de teclas físicas aos seus próximos modelos. A decisão surge após reclamações constantes de clientes e críticos sobre a falta de feedback tátil e a dificuldade de operar painéis de vidro sem desviar a atenção da via. Thomas Ingenlat, designer-chefe da marca, confirmou que a empresa está redesenhando os interiores para priorizar a segurança operacional.

Photo: commons.wikimedia.org by Michael Sheehan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Volvo

O risco da interface exclusivamente digital

A tentativa de transformar o painel do carro em um smartphone ignorou a física do ambiente de condução. Operar funções críticas através de ícones em uma tela exige que o motorista retire o olhar da estrada por mais tempo do que ao acionar um botão físico. Para a Volvo, reintegrar comandos táteis em funções essenciais é uma medida de segurança.

"Telas touch sofrem com reflexos e exigem que o condutor ignore o tráfego para encontrar a função desejada, o que eleva o risco de acidentes. Trazer de volta interruptores físicos para funções básicas reduz o tempo de reação em situações de emergência", analisa Andrey Kiselev, especialista em segurança viária.

Equilíbrio entre botões e displays

A mudança não significa um retorno ao design dos anos 2000, com excesso de teclas. O display central continuará como o hub de multimídia e configurações profundas. Os botões serão reservados para comandos de uso frequente. Segundo Ingenlat, a interação com componentes físicos de alta qualidade também reforça a percepção de valor do interior, algo que o vidro não entrega.

Há também a questão da durabilidade técnica. Mikhail Lazarev, engenheiro mecânico e especialista em defeitos automotivos, pontua que a mecânica clássica é menos sensível a variações térmicas e sujeira do que os sensores. Além disso, a falha de um botão físico costuma ter reparo simples, enquanto a quebra de um painel touch geralmente exige a substituição de todo o módulo eletrônico, elevando o custo de manutenção.

Ciclo de atualização da frota

A nova lógica de design será aplicada em um plano de expansão agressivo: a Volvo pretende lançar 13 novos modelos até 2030. O ciclo abrange tanto veículos elétricos quanto híbridos, visando manter a competitividade frente ao avanço de sedãs japoneses produzidos na China.

Para quem opera veículos em condições severas, como no inverno russo, a dependência de telas é um problema prático. "Em climas extremos ou durante falhas eletrônicas, ajustar o clima ou o volume via tela vira um desafio. Botões físicos devolvem o controle imediato ao motorista", explica o mecânico Denis Khromov.

Tipo de Controle Aplicação nos Novos Volvo Botões Físicos Funções básicas e comandos de resposta rápida Tela Touch Central de multimídia e ajustes complexos Lógica de Interior Fusão de materiais premium com ergonomia tátil Segurança Redução do tempo de desvio do olhar para a via