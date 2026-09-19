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Aito M9 sob teste: a sofisticada engenharia da Huawei falhou em pontos cruciais da dinâmica

Carros

Aito M9: Tecnologia de ponta contra a falta de sintonia mecânica

O Aito M9, desenvolvido com a colaboração da Huawei, tenta equilibrar a massa de quase 2,5 toneladas com a agilidade de três motores elétricos. A potência combinada de 496 cv permite que o crossover atinja os 100 km/h em 4,9 segundos, proporcionando arrancadas imediatas que facilitam a inserção no tráfego urbano.

XPeng GX 001
Photo: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
XPeng GX 001

Arquitetura e Propulsão

O conjunto utiliza um sistema híbrido série. Um motor a gasolina 1.5 turbo da Dongfeng (152 cv) atua exclusivamente como gerador para alimentar a bateria CATL de 42 kWh e os motores elétricos: 224 cv no eixo dianteiro e 272 cv no traseiro. A tração integral ocorre sem conexão mecânica entre os eixos.

A construção prioriza a redução de peso, com 80% da carroceria e os braços da suspensão fabricados em alumínio. A suspensão a ar ajusta a altura do solo automaticamente ou via comando, variando entre 130 mm e 210 mm. No pacote tecnológico, destacam-se os faróis Huawei xPixel, capazes de projetar vídeos e isolar a luz para não ofuscar motoristas em sentido contrário, além de lanternas traseiras com animações personalizadas.

Espaço e Interior

O habitáculo combina couro natural e lâminas de madeira. O painel frontal é dominado por três telas: 12,3 polegadas para o motorista, 15,6 polegadas no centro e 16 polegadas para o passageiro. Para quem viaja atrás, o teto abriga uma tela de cinema de 32 polegadas, complementada por um sistema de som de 25 alto-falantes com potência superior a 2000 W.

Com mais de cinco metros de comprimento e entre-eixos superior a três metros, o espaço interno é amplo. A terceira fileira acomoda adultos, embora a base do assento seja baixa, forçando passageiros altos a flexionarem excessivamente os joelhos. Um detalhe de conveniência é o banco dianteiro do passageiro, que desliza para a frente para transformar o assento traseiro em uma poltrona com apoio para as pernas.

Ergonomia e Comportamento Dinâmico

A densidade de funções resultou em falhas de usabilidade. A movimentação do banco dianteiro eliminou o porta-luvas, substituído por compartimentos laterais pouco práticos no console central. O seletor de marchas foi deslocado para a coluna de direção, sobrecarregando a alavanca esquerda. A operação dos faróis de neblina exige a navegação por um menu rápido na tela central que fecha sozinho em poucos segundos. Além disso, a imagem das câmeras de ré ao sinalizar curvas é duplicada na tela de projeção, gerando excesso de informação visual.

Na estrada, a suspensão a ar apresenta um ajuste excessivamente macio. Mesmo no modo sport, o veículo oscila em irregularidades do asfalto e é sensível a trilhos e deformações da pista. As acelerações bruscas e a regeneração forte do sistema híbrido podem causar desconforto vestibular aos ocupantes.

Eficiência Energética na Prática

A autonomia elétrica real ficou em torno de 60 km com a bateria cheia. Ao atingir 20% de carga (cerca de 27 km restantes), o motor a combustão assume a função de gerador. Em teste de trânsito intenso, o consumo de combustível foi elevado: em 60 km de congestionamento, o sistema consumiu quase todo o tanque restante. Outro ponto crítico é a recarga: sem acesso a carregadores rápidos, o processo levou três dias.

Embora ofereça luxo e desempenho bruto, o Aito M9 revela que a superioridade do hardware da Huawei ainda não compensa a falta de refinamento na engenharia automotiva e na calibração do chassi.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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