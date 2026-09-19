Hyundai Ioniq 5 2025: bateria maior, recarga mais rápida e plugue Tesla nativo

Hyundai Ioniq 5 (2025): Baterias maiores e recarga mais veloz

A atualização do Hyundai Ioniq 5 para 2025 foca no aumento da densidade energética e na redução do tempo de parada nos carregadores. O pacote de baterias padrão subiu de 58 para 63 kWh, enquanto a versão de longo alcance saltou de 77 para 84 kWh.

Photo: commons.wikimedia.org by Benespit, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ 0 Hyundai Ioniq 5

Na estrada, a mudança reflete em autonomia real: mantendo a velocidade constante de 120 km/h, o modelo ganha cerca de 80 km a mais de alcance em comparação à versão de 2022.

Eficiência elétrica e potência de pico

O aumento da capacidade do pack não prolongou o tempo de recarga. Pelo contrário, a arquitetura elétrica agora suporta uma potência de pico de 260 kW, superando os 231 kW do modelo anterior. A média de carregamento subiu de 117 kW para 140 kW.

Testes da Car and Driver revelam que o ciclo de 10% a 90% da bateria agora é concluído dois minutos mais rápido que no modelo antigo. O ganho mais pragmático aparece na recuperação de 241 km de autonomia: o processo que levava 23 minutos em 2022 agora exige apenas 16 minutos.

Infraestrutura e o padrão NACS

A Hyundai alterou o hardware de conexão, adotando o padrão NACS. A mudança integra o Ioniq 5 à rede Tesla Supercharger, eliminando a dependência de adaptadores ou a busca por carregadores compatíveis com o padrão anterior.

Para quem avalia a compra de um seminovo (2022-2024) contra o modelo 2025, o trade-off é claro: o preço menor do usado implica a perda de 80 km de autonomia e um acréscimo de aproximadamente 7 minutos em cada parada para recarga rápida, além da ausência da conectividade nativa com a rede Tesla.