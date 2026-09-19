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Li Auto i6: o crossover chinês que quer transformar o luxo europeu em acampamento

Carros

A Li Auto inicia sua expansão para a Europa com o lançamento do crossover elétrico i6. O modelo estreia no Salão de Paris, com vendas previstas para o quarto trimestre deste ano. Segundo o CEO Xiang Li, versões com volante à direita estarão prontas até dezembro, viabilizando a entrada no mercado britânico.

китайский электрокар и гибрид Roewe ei6
Photo: commons.wikimedia by Jengtingchen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
китайский электрокар и гибрид Roewe ei6

Diferente de marcas como BYD e MG, que focam em volume, a Li Auto mira o segmento premium, posicionando o i6 como concorrente direto do BMW iX3, Mercedes GLC e Volvo EX60. A estratégia para enfrentar a tradição europeia ignora o status e aposta em conveniências tecnológicas e de conforto que, no mercado local, costumam ser opcionais ou inexistentes.

O projeto interno do i6 segue a lógica de um "acampamento base". O habitáculo assume funções de minivan: inclui uma tela retrátil de 21 polegadas para os passageiros traseiros, bancos configuráveis — com o do passageiro dianteiro transformando-se em cama — e um refrigerador com compressor próprio, operando independentemente do sistema de climatização da cabine.

A engenharia dedicou atenção especial ao porta-malas dianteiro (frunk), projetado para equipamentos esportivos sujos; a área funciona como uma cuba, com sistema de drenagem de água. Na traseira, o volume de carga é de 728 litros, complementado por um compartimento inferior.

As especificações técnicas do i6 trazem números agressivos, mas que demandam ajustes para a realidade europeia:

Bateria / Carga 87 kWh / até 500 kW
Autonomia (Ciclo CLTC) 720 km
Potência (RWD / AWD) 335 cv / 536 cv
Comprimento 4.950 mm

A capacidade de carga de 500 kW supera a do BMW iX3 (400 kW), porém a eficácia dessa métrica depende de infraestruturas de ultra-carga, ainda escassas na Europa. Quanto à autonomia, os 720 km seguem o ciclo chinês CLTC, conhecido por superestimar a performance; a estimativa real para estradas europeias deve girar em torno de 640 km.

Além do i6, a marca estuda a exportação do Mega, um MPV de 5,35 metros que já opera em Singapura e Hong Kong.

A entrada de uma marca chinesa no nicho de luxo europeu enfrenta a barreira do conservadorismo. Para competir nesse patamar, o preço baixo não basta; a Li Auto precisará provar a durabilidade de seus componentes complexos e a liquidez do veículo no mercado de usados.

Xiang Li admite que a expansão carrega riscos geopolíticos e regulatórios, motivo pelo qual a empresa adotará uma entrada gradual, adaptando o modelo de negócio a cada região.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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