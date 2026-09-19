Silverado e Sierra ganham nova geração de V8 com admissão redesenhada

A General Motors detalhou a sexta geração dos motores V8 Small Block que equipam as picapes Chevy Silverado 1500 e GMC Sierra 1500. A nova série, baseada nos blocos L76 e L78, foca no aumento de torque e capacidade de reboque.
A GM manteve a arquitetura base: espaçamento entre centros de cilindros de 4,4 polegadas, comando no bloco com tuchos e duas válvulas por cilindro. O ganho de performance vem de três alterações físicas:
A linha divide-se em duas cilindradas:
Embora compartilhe a base com o LS6 do Corvette (6.7L), o L78 das picapes utiliza um curso de pistão mais curto. Essa alteração prioriza a vida útil do motor em regimes de carga comercial, sacrificando o pico de potência absoluta encontrado no esportivo.
O motor de entrada 2.7L turbo recebeu um novo turbocompressor, pistões com geometria alterada e novo sistema de injeção. Junto com a revisão do gerenciamento térmico, o conjunto ganhou 40 cv e 34 Nm, totalizando 350 cv e 617 Nm.
O diesel Duramax 3.0L (seis cilindros em linha) mantém os 305 cv e 671 Nm, mas passou por revisões internas para aumentar a confiabilidade.
Todas as versões agora utilizam a transmissão automática de 10 velocidades. A atualização dos motores elevou a capacidade de reboque:
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Uma nova teoria propõe que a mente não surge por acaso, mas através de uma sucessão de modelos internos que evoluíram ao longo de milhões de anos.