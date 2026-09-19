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Silverado e Sierra ganham nova geração de V8 com admissão redesenhada

Carros

A General Motors detalhou a sexta geração dos motores V8 Small Block que equipam as picapes Chevy Silverado 1500 e GMC Sierra 1500. A nova série, baseada nos blocos L76 e L78, foca no aumento de torque e capacidade de reboque.

24 GMC Sierra 2500HD SLE
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
24 GMC Sierra 2500HD SLE

Mudanças mecânicas nos V8

A GM manteve a arquitetura base: espaçamento entre centros de cilindros de 4,4 polegadas, comando no bloco com tuchos e duas válvulas por cilindro. O ganho de performance vem de três alterações físicas:

  • Taxa de compressão: elevada para acelerar a queima da mistura.
  • Admissão: diâmetro das borboletas de aceleração aumentado.
  • Coletores: geometria redesenhada para admitir maior volume de ar.

A linha divide-se em duas cilindradas:

  • V8 5.7L: entrega 402 cv e 585 Nm. Substitui o motor 5.3L, que registrava 355 cv e 519 Nm.
  • V8 6.6L (L78): entrega 481 cv e 679 Nm. O antecessor de 6.2L entregava 420 cv e 623 Nm.

Embora compartilhe a base com o LS6 do Corvette (6.7L), o L78 das picapes utiliza um curso de pistão mais curto. Essa alteração prioriza a vida útil do motor em regimes de carga comercial, sacrificando o pico de potência absoluta encontrado no esportivo.

Turbo e Diesel

O motor de entrada 2.7L turbo recebeu um novo turbocompressor, pistões com geometria alterada e novo sistema de injeção. Junto com a revisão do gerenciamento térmico, o conjunto ganhou 40 cv e 34 Nm, totalizando 350 cv e 617 Nm.

O diesel Duramax 3.0L (seis cilindros em linha) mantém os 305 cv e 671 Nm, mas passou por revisões internas para aumentar a confiabilidade.

Transmissão e Capacidade de Carga

Todas as versões agora utilizam a transmissão automática de 10 velocidades. A atualização dos motores elevou a capacidade de reboque:

  • Piso: a partir de 4.263 kg.
  • Versões Diesel: chegam a 5.443 kg (Silverado) e 5.490 kg (Sierra).
  • Teto: a Silverado com V8 5.7L puxa até 6.216 kg, enquanto a Sierra chega a 6.123 kg. O incremento é de 180 kg a 230 kg em relação à geração anterior.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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