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Porsche cria bateria com cátodo feito inteiramente de material reciclado

Carros

Porsche fecha ciclo de baterias com cátodo 100% reciclado

A Porsche, em parceria com a empresa alemã Cylib, desenvolveu uma célula de bateria cujo cátodo é composto integralmente por lítio, níquel, cobalto e manganês recuperados. Diferente de processos comuns que misturam resíduos a minérios virgens, a célula utiliza exclusivamente matéria-prima reciclada.

Сборка высоковольтной батареи электромобиля
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Сборка высоковольтной батареи электромобиля

Hidrometalurgia e rastreio de pureza

A partir de maio de 2026, baterias de alta voltagem recolhidas em concessionárias da marca na Alemanha seguirão para a Cylib. O processo utiliza a via hidrometalúrgica para purificar os metais a um nível técnico que permite o retorno direto à fabricação de cátodos, sem a degradação de performance típica de ciclos de reciclagem simples.

Para garantir a integridade da cadeia, a Porsche implementou um sistema de contabilidade de materiais. A ferramenta monitora a massa exata de lítio e cobalto recuperados, segregando-os fisicamente dos fluxos de suprimentos primários.

Passaporte Digital e prazos de série

A movimentação responde a normas da União Europeia: desde 18 de fevereiro de 2027, baterias acima de 2 kWh vendidas no bloco exigirão um "passaporte digital". O documento deve detalhar 71 parâmetros, incluindo a composição química e a porcentagem exata de conteúdo reciclado.

A integração desses materiais na produção em série está prevista para 2028. O intervalo de dois anos entre a obrigatoriedade do passaporte e a aplicação nos carros serve para validar a estabilidade das células e escalar o processo para o volume industrial.

Logística de suprimentos

Ao criar um circuito fechado de recuperação, a Porsche reduz a dependência de importações de metais raros e a exposição à volatilidade de preços do mercado de commodities. O desafio técnico agora reside em manter a taxa de aproveitamento (yield) de células qualificadas em escala industrial, requisito crítico para a performance de veículos de luxo.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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