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Geely apresenta o Preface Plus com propulsão híbrida e preço inicial na China

Carros

A Geely lançou no mercado chinês o Preface Plus, um sedã de porte executivo com propulsão híbrida focado na redução de consumo em ciclos urbanos. O modelo chega com preço inicial de 115.700 yuans (aproximadamente R$ 1,46 milhão em conversão direta), destacando-se por um sistema de gestão de energia que alterna automaticamente entre o motor a combustão e o elétrico.

Geely Preface
Photo: commons.wikimedia.org by Jengtingchen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Geely Preface

Trem powertrain e gestão de energia

O Preface Plus utiliza uma arquitetura híbrida composta por um motor turbo 1.5 de 163 cv e um motor elétrico de 238 cv. A central de controle monitora a carga em tempo real para distribuir a tração entre os dois agregados, priorizando a eletricidade em situações de baixa velocidade.

Na prática, o sedã opera como um veículo elétrico até a marca de 66 km/h. Essa configuração desloca a carga de trabalho do motor a combustão para trajetos rodoviários ou acelerações bruscas, reduzindo o desgaste do bloco térmico e eliminando a emissão de gases em congestionamentos.

Estrutura, dimensões e chassi adaptativo

Com 4.956 mm de comprimento e entre-eixos de 2.845 mm, o veículo entrega espaço interno equivalente a sedãs de categoria E. A carroceria, construída em aço de alta resistência, apresenta rigidez torcional de 29.000 Nm/grau, fator que estabiliza a plataforma e melhora a precisão direcional.

Para compensar o peso adicional do sistema híbrido, a Geely equipou o modelo com amortecedores de amortecimento variável. O sistema ajusta a rigidez da suspensão conforme a irregularidade do piso, filtrando impactos em juntas de dilatação e mantendo a estabilidade da massa do veículo em curvas.

Interface digital e sensores LiDAR

O habitáculo é centralizado em uma tela touch de 15,6 polegadas, complementada por um Head-Up Display (HUD) de 16,6 polegadas. A interação com o sistema é feita via assistente de voz EVA.

A arquitetura de condução autônoma baseia-se em um sensor LiDAR, três radares de ondas milimétricas e 11 câmeras. Esse conjunto permite que o carro execute trocas de faixa, navegue por cruzamentos e realize manobras de estacionamento de forma autônoma, transformando a assistência ao motorista em um sistema de navegação ativa.

Especificação Geely Preface Plus
Comprimento 4.956 mm
Potência Combinada (Combustão + Elétrico) 163 cv + 238 cv
Faixa de tração 100% elétrica Até 66 km/h
Preço Base (Conversão) A partir de R$ 1,46 milhão (mercado chinês)

Dúvidas comuns sobre o Geely Preface Plus

1. Qual o custo real do veículo?
O valor de R$ 1,46 milhão refere-se ao preço na China. Em caso de importação, o custo final sobe devido a impostos e taxas alfandegárias.

2. É possível rodar apenas com eletricidade na cidade?
Sim, até 66 km/h o carro prioriza o motor elétrico. No entanto, o motor a combustão atua como gerador para manter a bateria carregada.

3. Como é a rigidez estrutural?
O chassi possui rigidez torcional de 29.000 Nm/grau, utilizando aço de alta resistência para elevar a segurança passiva e a estabilidade.

4. O sistema de estacionamento é totalmente automático?
Sim, a combinação de LiDAR e 11 câmeras permite que o sedã execute manobras de estacionamento sem intervenção do condutor.

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