Novo buldozer E12 chega ao mercado com transmissão eletromecânica

DST-URAL lança o buldozer híbrido E12 com transmissão eletromecânica

A fábrica DST-URAL, integrante da Associação Rosspetsmash, iniciou a produção em série do buldozer E12. A máquina estreia no mercado russo com uma arquitetura híbrida sequencial e sistema de rodagem triangular.

Photo: commons.wikimedia.org by btr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Liebherr

Mecânica e Transmissão

No E12, o motor a diesel não traciona as esteiras diretamente; ele alimenta um gerador que energiza motores elétricos de alto torque. Essa configuração elimina a caixa de câmbio mecânica, o conversor de torque e os eixos cardãs. A simplificação do layout reduz a quantidade de componentes sujeitos a desgaste, alterando a dinâmica de manutenção da transmissão.

Especificação Dado Técnico Transmissão Eletromecânica (Híbrida) Pressão sobre o solo ~0,69 kgf/cm² Configuração de rodagem Triangular Consumo de combustível Redução de até 30%

Chassi e Tração

O sistema de rodagem triangular posiciona o redutor em um ponto elevado, afastando os componentes críticos de detritos e impactos em terrenos irregulares. A estabilidade durante a terraplanagem é mantida por um apoio de três pontos com barra balanceadora.

Com a pressão específica de 0,69 kgf/cm², o E12 consegue operar em solos saturados ou instáveis, condições que geralmente imobilizam buldozers de configuração convencional.

Impacto Operacional

A migração para o sistema híbrido altera o custo de operação. Além da queda no consumo de combustível, a máquina recupera energia durante a desaceleração, o que reduz a carga térmica e o desgaste dos freios. O controle de velocidade contínuo (sem saltos de marcha) diminui a tensão sobre a corrente da esteira, estendendo os intervalos entre as revisões do conjunto de rodagem.