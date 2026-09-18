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Audi 100: a nova aposta da fabricante alemã para dominar o mercado de luxo internacional

Carros

A nova geração do Audi 100 chega ao mercado para disputar espaço entre o luxo conservador da Mercedes-Benz e a proposta esportiva da BMW. A gama divide-se em três versões: a 100 básica, a intermediária 100S e a topo de linha 100CS. O conjunto é padronizado com tração dianteira e um novo motor V6 de 2.8 litros.

Audi 100 L 5E
Photo: commons.wikimedia.org by nakhon100, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Audi 100 L 5E

Mecânica e Performance

A adoção do V6 substitui os antigos cinco cilindros. O motor entrega 172 cv a 5.500 rpm e 184 Nm de torque a 3.000 rpm. O coletor de admissão de duplo caminho foi projetado para linearizar a entrega de potência, mantendo a tração constante tanto em baixas quanto em altas rotações.

As opções de transmissão incluem o câmbio manual de cinco marchas ou o automático de quatro. Na versão 100CS, a aceleração de 0 a 100 km/h ocorre em 8,4 segundos com a caixa manual e em 9,9 segundos com o automático. A velocidade máxima é de 217 km/h.

Estrutura e Ergonomia

O design apresenta linhas mais esguias, embora as dimensões reais revelem um carro ligeiramente mais longo e alto que o antecessor, mas com redução de cerca de 2,5 cm na largura. O coeficiente aerodinâmico (Cx) permanece em 0,32. Internamente, houve um ganho de espaço perceptível na acomodação dos passageiros.

A rigidez torcional do chassi aumentou 30%, o que elimina ruídos internos e confere maior solidez estrutural ao veículo. O painel segue a linha do minimalismo funcional, com instrumentos sob uma curvatura suave e iluminação noturna em vermelho. O modelo 100CS inclui ar-condicionado automático.

O acabamento utiliza madeira natural de forma pontual. Os assentos possuem espuma densa, focada em suporte ortopédico. O volante em couro tem ajuste de altura e profundidade, enquanto a segurança é reforçada por airbag para o motorista e pontos de fixação superiores dos cintos ajustáveis.

Dinâmica de Rodagem

O desempenho do Audi 100 destaca-se na faixa entre 100 km/h e 217 km/h. O isolamento acústico contra o vento e o ruído dos pneus foi aprimorado para viagens longas. O conjunto roda com pneus Goodyear Eagle GA e bitola expandida, sendo a dianteira levemente mais larga que a traseira.

Apesar do acréscimo de 113 kg no peso total (o 100CS pesa 1.537 kg), o carro mantém a agilidade em manobras urbanas e curvas. O comportamento dinâmico é comparável ao de um veículo de porte médio: ativo e responsivo.

O sistema de freios com ABS oferece boa resposta no pedal. O espaço de frenagem a partir de 112 km/h é de 62 metros, um dado condizente com a categoria, sem registrar recordes.

Mercado e Posicionamento

Os preços variam entre 27.000 e 34.000 dólares, valor da versão 100CS equipada. Com isso, o modelo compete diretamente com o Acura Legend e o BMW 525i. Frente ao rival da BMW, o Audi entrega menor precisão direcional e potência bruta, mas compensa com o design interno e o conforto em trajetos de longa distância.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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