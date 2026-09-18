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Novo Land Cruiser 300 (2027) troca motor a gasolina por híbrido i-Force Max

Carros

Toyota Land Cruiser 300 (2027): híbrido i-Force Max eleva potência e preço

A Toyota prepara para 2027 uma mudança estrutural no Land Cruiser 300. O motor V6 a gasolina será substituído pelo sistema híbrido i-Force Max, transformando o modelo no mais potente da história da linha. A transição tecnológica altera não apenas o desempenho, mas o posicionamento de preço: o valor de entrada deve subir para aproximadamente 5,2 milhões de rublos (conversão baseada nos preços japoneses).

Toyota Land Cruiser 300
Photo: Wikipedia by Autosdeprimera, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Toyota Land Cruiser 300

Potência recorde e a saída do motor a gasolina puro

A nova arquitetura híbrida i-Force Max, já aplicada em picapes pesadas da marca, entrega 457 cv e torque máximo de 790 Nm. Estes números superam qualquer antecessor de série, impactando diretamente a capacidade de tração e a aceleração do veículo.

Para o eletricista automotivo Kirill Semenov, a entrega de 790 Nm exige a revisão completa dos sistemas de controle eletrônico. Segundo o especialista, sem um ajuste preciso da eletrônica, a aplicação desse torque em terrenos off-road pode comprometer a transmissão.

Embora o sistema híbrido foque na redução de emissões e eficiência urbana, a complexidade técnica gera alertas no setor de manutenção. A combinação de motor elétrico e combustão demanda sistemas de arrefecimento mais robustos e proteção rigorosa da fiação de alta tensão, essenciais para a operação em condições extremas.

Análise de custos: o preço do upgrade tecnológico

O salto tecnológico reflete nos preços do mercado japonês. A versão HEV ZX é estimada em 9,8 milhões de ienes (cerca de 5,27 milhões de rublos), enquanto a variante esportiva HEV GR Sport deve chegar a 10,2 milhões de ienes (aproximadamente 5,48 milhões de rublos). O incremento no valor, em comparação às versões a gasolina atuais, é de 2,36 milhões de ienes (cerca de 1,27 milhão de rublos).

Para o mercado russo, onde a entrada ocorre via importação paralela, esses valores servem como base. O custo final ao consumidor será superior devido a taxas de importação e logística.

Sobrevivência do turbodiesel

A Toyota manterá o motor turbodiesel V6 de 3,3 litros para o público conservador. Com 304 cv, o motor é menos potente que o híbrido, mas oferece torque constante e manutenção simplificada.

O mecânico Denis Khromov afirma que o diesel segue como a escolha racional para condições severas. Enquanto híbridos podem apresentar vulnerabilidades em amplitudes térmicas extremas, o motor a diesel possui manutenção previsível e amplamente difundida.

Parâmetro / Versão Híbrido i-Force Max (HEV) Turbodiesel 3.3L V6
Potência 457 cv 304 cv
Torque 790 Nm 700 Nm
Preço Estimado (base Japão) a partir de ₽5,27 mi A definir

FAQ: O que muda no novo Land Cruiser

Quando o modelo chega ao mercado?
A estreia no Japão está prevista para 2027, seguida pela distribuição global.

Haverá versão a gasolina pura?
As informações indicam que o V6 turbo a gasolina será substituído pelo i-Force Max nas versões topo de linha.

Qual o impacto financeiro?
Houve um aumento médio de 2,36 milhões de ienes em relação às configurações equivalentes da geração atual.

Qual a vantagem do híbrido no off-road?
O torque instantâneo do motor elétrico, somado aos 790 Nm totais, facilita a superação de obstáculos e operações de reboque.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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