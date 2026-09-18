Novo Land Cruiser 300 (2027) troca motor a gasolina por híbrido i-Force Max

A Toyota prepara para 2027 uma mudança estrutural no Land Cruiser 300. O motor V6 a gasolina será substituído pelo sistema híbrido i-Force Max, transformando o modelo no mais potente da história da linha. A transição tecnológica altera não apenas o desempenho, mas o posicionamento de preço: o valor de entrada deve subir para aproximadamente 5,2 milhões de rublos (conversão baseada nos preços japoneses).
A nova arquitetura híbrida i-Force Max, já aplicada em picapes pesadas da marca, entrega 457 cv e torque máximo de 790 Nm. Estes números superam qualquer antecessor de série, impactando diretamente a capacidade de tração e a aceleração do veículo.
Para o eletricista automotivo Kirill Semenov, a entrega de 790 Nm exige a revisão completa dos sistemas de controle eletrônico. Segundo o especialista, sem um ajuste preciso da eletrônica, a aplicação desse torque em terrenos off-road pode comprometer a transmissão.
Embora o sistema híbrido foque na redução de emissões e eficiência urbana, a complexidade técnica gera alertas no setor de manutenção. A combinação de motor elétrico e combustão demanda sistemas de arrefecimento mais robustos e proteção rigorosa da fiação de alta tensão, essenciais para a operação em condições extremas.
O salto tecnológico reflete nos preços do mercado japonês. A versão HEV ZX é estimada em 9,8 milhões de ienes (cerca de 5,27 milhões de rublos), enquanto a variante esportiva HEV GR Sport deve chegar a 10,2 milhões de ienes (aproximadamente 5,48 milhões de rublos). O incremento no valor, em comparação às versões a gasolina atuais, é de 2,36 milhões de ienes (cerca de 1,27 milhão de rublos).
Para o mercado russo, onde a entrada ocorre via importação paralela, esses valores servem como base. O custo final ao consumidor será superior devido a taxas de importação e logística.
A Toyota manterá o motor turbodiesel V6 de 3,3 litros para o público conservador. Com 304 cv, o motor é menos potente que o híbrido, mas oferece torque constante e manutenção simplificada.
O mecânico Denis Khromov afirma que o diesel segue como a escolha racional para condições severas. Enquanto híbridos podem apresentar vulnerabilidades em amplitudes térmicas extremas, o motor a diesel possui manutenção previsível e amplamente difundida.
|Parâmetro / Versão
|Híbrido i-Force Max (HEV)
|Turbodiesel 3.3L V6
|Potência
|457 cv
|304 cv
|Torque
|790 Nm
|700 Nm
|Preço Estimado (base Japão)
|a partir de ₽5,27 mi
|A definir
Quando o modelo chega ao mercado?
A estreia no Japão está prevista para 2027, seguida pela distribuição global.
Haverá versão a gasolina pura?
As informações indicam que o V6 turbo a gasolina será substituído pelo i-Force Max nas versões topo de linha.
Qual o impacto financeiro?
Houve um aumento médio de 2,36 milhões de ienes em relação às configurações equivalentes da geração atual.
Qual a vantagem do híbrido no off-road?
O torque instantâneo do motor elétrico, somado aos 790 Nm totais, facilita a superação de obstáculos e operações de reboque.
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