Hyundai planeja 100 novos modelos para desafiar a liderança da Toyota

A Hyundai deixou de ser uma fabricante de baixo custo para disputar a liderança global, ocupando hoje o terceiro lugar em vendas mundiais, atrás apenas de Toyota e Volkswagen. A mudança atual não é apenas numérica, mas estrutural: a empresa substitui a estratégia de cópia e preços baixos por localização industrial agressiva e diversificação tecnológica.

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O plano para os próximos anos foca em três eixos: expansão do portfólio, descentralização da produção e entrada nos setores de robótica e inteligência artificial.

No segmento de produtos, a Hyundai planeja lançar 100 modelos novos ou atualizados até 2030, sendo 58 destinados ao mercado da América do Norte. O objetivo é cobrir todas as faixas de preço, desde utilitários e picapes até o segmento de ultraluxo, como o SUV elétrico Genesis GV90, posicionado para competir com a linha Maybach na casa dos US$ 150 mil.

Para sustentar esse volume, a empresa reduz a dependência de exportações da Coreia do Sul e amplia a capacidade fabril local. Na Índia, a produção deve chegar a 1,4 milhão de veículos por ano. Nos Estados Unidos, a previsão é de um acréscimo de 500 mil unidades nos próximos quatro anos, com destaque para a operação da Metaplant na Geórgia.

A expansão tecnológica envolve investimentos de US$ 26 bilhões nos EUA. O capital não vai apenas para linhas de montagem, mas inclui a abertura de uma usina siderúrgica na Louisiana e a produção dos robôs humanoides Atlas, da Boston Dynamics, prevista para 2028. Na área de software, a Hyundai integra o Ioniq 5 ao ecossistema de robotaxis da Waymo e opera o próprio serviço Motional, transformando o veículo em plataforma de transporte autônomo.

Financeiramente, a Hyundai já apresenta indicadores competitivos: seu lucro operacional de US$ 13,9 bilhões superou os US$ 10,4 bilhões do Grupo Volkswagen. Contudo, a tentativa de crescer simultaneamente no luxo, na eletrificação e na robótica traz o risco de dispersão de recursos.

O especialista Anton Vorobiev alerta que o sucesso dessa manobra depende do equilíbrio entre a aposta em robótica e a manutenção da qualidade do produto final. Ele cita a saída da General Motors da Europa e da Índia como exemplo de como erros na definição de prioridades de mercado podem derrubar gigantes.

A Hyundai tenta agora consolidar a transição de um competidor secundário para o principal rival da Toyota. Se antes a vantagem estava em garantias longas e design, a nova aposta reside no domínio de infraestrutura e soluções de software.