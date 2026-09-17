Ford planeja picape elétrica por menos de US$ 30 mil para atrair público conservador

Ford aposta em picape elétrica de US$ 30 mil para atrair conservadores

A Ford mudou a mira no mercado de eletrificação. Em vez de focar nos entusiastas de tecnologia, a estratégia agora é converter donos de picapes a combustão e híbridas. O veículo central desse plano é o Fathom, projetado para ser um produto de massa e não um item de luxo para nichos.

Photo: commons.wikimedia by deathpallie325, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ford F-350 Super Duty

A meta é agressiva: vender mais de 100 mil unidades no primeiro ano. Nos Estados Unidos, esse volume com um único modelo elétrico foi alcançado apenas pela Tesla. Para viabilizar o número, a Ford optou pela simplificação radical de custos. O preço do Fathom deve ficar abaixo de US$ 30 mil — custaria US$ 245 a menos que a versão de entrada do Maverick a gasolina (US$ 28.595).

O valor reduzido traz um trade-off técnico direto: a perda de capacidade de tração. Alan Clark, vice-presidente de desenvolvimentos prospectivos, admitiu que a performance de reboque pesado não é prioridade no Fathom. A decisão baseia-se em dados do Maverick, que indicam que a maioria dos proprietários raramente transporta cargas pesadas.

Na prática, o Fathom deixa de ser um veículo de carga pesado para se tornar uma ferramenta urbana tecnológica. O foco muda do trabalho bruto para o uso cotidiano, posicionando o modelo como um carro de estilo de vida com caçamba.

Tecnicamente, o Fathom estreia uma nova plataforma universal da Ford. O projeto é crítico para a companhia, que já registrou prejuízo de US$ 19,5 bilhões ao encerrar seu primeiro programa de desenvolvimento de elétricos. A aposta atual é a otimização rígida de gastos para manter a etiqueta de preço abaixo dos US$ 30 mil.

Se o motorista comum aceita trocar o tanque de combustível por uma bateria, abrindo mão da potência de reboque, será testado no início de 2027, com a abertura das pré-vendas. A Ford assume que preço e funções digitais pesam mais na decisão do que a capacidade de carga bruta.