Li i9: crossover gigante com raio de giro de carro compacto

Li i9: a nova aposta elétrica da Li Auto com foco em eficiência e tecnologia

A Li Auto lançou o i9, um crossover elétrico de dimensões generosas: 5,22 metros de comprimento, 1,97 metro de largura e 1,75 metro de altura, com entre-eixos de 3.168 mm. Apesar do porte, o modelo apresenta um coeficiente aerodinâmico (Cx) de 0,215, marca que a fabricante posiciona como referência para crossovers de série.

Photo: commons.wikimedia.org by JamesYoung8167, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Li Auto L9

Chassi e Dinâmica

Para mitigar a baixa manobrabilidade comum em veículos longos, o Li i9 utiliza um sistema Steer-by-Wire integrado a um eixo traseiro esterçante. A substituição da conexão mecânica entre o volante e as rodas permite um raio de giro de 10,6 metros, reduzindo a amplitude necessária de esterço dianteiro para manobras em espaços reduzidos.

Trem de Força e Energia

O conjunto motriz combina um motor assíncrono no eixo dianteiro e um motor síncrono de ímãs permanentes no traseiro. Juntos, entregam 400 kW (544 cv) e 660 Nm de torque, levando o carro aos 100 km/h em 4,9 segundos.

O sistema elétrico é centrado em uma bateria de 101 kWh com arquitetura de carregamento 5C. Na prática, a fabricante afirma que 10 minutos de recarga recuperam 500 km de autonomia. A autonomia total, seguindo o ciclo CLTC, é de 705 km. Inicialmente, o modelo sairá de fábrica com células da CATL, migrando posteriormente para baterias Li Auto produzidas pela Sunwoda.

Interior e Hardware

A cabine para seis ocupantes prioriza o conforto com quatro poltronas em modo "gravidade zero" e assentos rotativos na segunda fileira. A interface digital é dividida entre uma tela frontal de 29 polegadas (6K) e um monitor traseiro de 21 polegadas (4K). O pacote de conveniência inclui um refrigerador de 10 litros e um sistema de som com 29 alto-falantes e potência total de 4.960 W.

Segurança e Automação

A estrutura do chassi utiliza anéis de porta duplos em aço de ultra-alta resistência (2.000 MPa). O sistema de proteção passiva conta com 11 airbags e um circuito de alimentação reserva para sistemas críticos.

O pacote opcional Embodied Intelligence integra quatro sensores LiDAR e dois chips M100, somando uma capacidade de processamento de 1.280 TOPS. O controle das funções de assistência ao condutor é processado pelo modelo de IA Mach VLA.

Mercado e Preços

No mercado chinês, o Li i9 chega com preço de 369.800 yuans (aproximadamente 4,64 milhões de rublos). Não há previsão de importação oficial para a Rússia. Paralelamente, o distribuidor da marca no território russo reduziu os preços dos híbridos L7 e L9 entre 200 e 500 mil rublos para pagamentos à vista, além de abrir pré-vendas para a versão L9 Livis, equipadas com conector CCS2 e integração de serviços do Yandex.