Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Li i9: crossover gigante com raio de giro de carro compacto

Carros

Li i9: a nova aposta elétrica da Li Auto com foco em eficiência e tecnologia

A Li Auto lançou o i9, um crossover elétrico de dimensões generosas: 5,22 metros de comprimento, 1,97 metro de largura e 1,75 metro de altura, com entre-eixos de 3.168 mm. Apesar do porte, o modelo apresenta um coeficiente aerodinâmico (Cx) de 0,215, marca que a fabricante posiciona como referência para crossovers de série.

Li Auto L9
Photo: commons.wikimedia.org by JamesYoung8167, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Li Auto L9

Chassi e Dinâmica

Para mitigar a baixa manobrabilidade comum em veículos longos, o Li i9 utiliza um sistema Steer-by-Wire integrado a um eixo traseiro esterçante. A substituição da conexão mecânica entre o volante e as rodas permite um raio de giro de 10,6 metros, reduzindo a amplitude necessária de esterço dianteiro para manobras em espaços reduzidos.

Trem de Força e Energia

O conjunto motriz combina um motor assíncrono no eixo dianteiro e um motor síncrono de ímãs permanentes no traseiro. Juntos, entregam 400 kW (544 cv) e 660 Nm de torque, levando o carro aos 100 km/h em 4,9 segundos.

O sistema elétrico é centrado em uma bateria de 101 kWh com arquitetura de carregamento 5C. Na prática, a fabricante afirma que 10 minutos de recarga recuperam 500 km de autonomia. A autonomia total, seguindo o ciclo CLTC, é de 705 km. Inicialmente, o modelo sairá de fábrica com células da CATL, migrando posteriormente para baterias Li Auto produzidas pela Sunwoda.

Interior e Hardware

A cabine para seis ocupantes prioriza o conforto com quatro poltronas em modo "gravidade zero" e assentos rotativos na segunda fileira. A interface digital é dividida entre uma tela frontal de 29 polegadas (6K) e um monitor traseiro de 21 polegadas (4K). O pacote de conveniência inclui um refrigerador de 10 litros e um sistema de som com 29 alto-falantes e potência total de 4.960 W.

Segurança e Automação

A estrutura do chassi utiliza anéis de porta duplos em aço de ultra-alta resistência (2.000 MPa). O sistema de proteção passiva conta com 11 airbags e um circuito de alimentação reserva para sistemas críticos.

O pacote opcional Embodied Intelligence integra quatro sensores LiDAR e dois chips M100, somando uma capacidade de processamento de 1.280 TOPS. O controle das funções de assistência ao condutor é processado pelo modelo de IA Mach VLA.

Mercado e Preços

No mercado chinês, o Li i9 chega com preço de 369.800 yuans (aproximadamente 4,64 milhões de rublos). Não há previsão de importação oficial para a Rússia. Paralelamente, o distribuidor da marca no território russo reduziu os preços dos híbridos L7 e L9 entre 200 e 500 mil rublos para pagamentos à vista, além de abrir pré-vendas para a versão L9 Livis, equipadas com conector CCS2 e integração de serviços do Yandex.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Dmitriy Sokolov
Agora a ler
Ford planeja picape elétrica por menos de US$ 30 mil para atrair público conservador
Carros
Ford planeja picape elétrica por menos de US$ 30 mil para atrair público conservador
Quiet luxury na manicure prioriza formas suaves e cores neutras
Mulher
Quiet luxury na manicure prioriza formas suaves e cores neutras
Brasil mobiliza R$ 7 bilhões para evitar exportação de minério bruto
Brasil
Brasil mobiliza R$ 7 bilhões para evitar exportação de minério bruto
Mais populares
Arbustos anões: a melhor opção para estruturar jardins compactos

Arbustos anões são ideais para espaços pequenos, mas um detalhe técnico no espaçamento e na drenagem do solo pode definir a saúde da planta.

Arbustos anões: a melhor opção para estruturar jardins compactos
Peixe invasor de pequeno porte ameaça ecossistemas na região de Moscou
Peixe invasor de pequeno porte ameaça ecossistemas na região de Moscou
Maçã na perfumaria: o segredo para equilibrar fragrâncias de outono
Brasil mobiliza R$ 7 bilhões para evitar exportação de minério bruto
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Novo Tiguan SEL R-Line: o salto de potência que muda a dinâmica do SUV
Teoria mapeia 12 níveis de autorrepresentação e fixa emergência da consciência no estágio 6
Como funciona a recusa da biometria facial em terminais dos Estados Unidos
Como funciona a recusa da biometria facial em terminais dos Estados Unidos
últimos materiais
Li i9: crossover gigante com raio de giro de carro compacto
Uso semanal de ibuprofeno pode causar danos ocultos aos rins
Porsche introduz carregamento por indução magnética em modelos Cayenne no Reino Unido
Costa do Marfim terá refinaria de ouro própria para processar 100 toneladas anuais
Sinais sutis: como saber se um cão desconhecido pode atacar
Seu gato te acorda na madrugada? Entenda por que isso acontece e como parar
Adolescentes armados são presos após série de assaltos a turistas em Pattaya
Geração Z resgata cultura pop britânica dos anos 2000
Sobrancelhas de baixo contraste: a tendência que suaviza a expressão facial
Passageiros da Yango alertam para cobranças excessivas e falta de segurança
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.