Porsche introduz carregamento por indução magnética em modelos Cayenne no Reino Unido

A Porsche introduz no mercado britânico um sistema de carregamento sem fio para o Cayenne EV. A solução elimina a dependência de cabos, mas exige a instalação de hardware específico tanto no veículo quanto na infraestrutura da garagem.
O sistema opera via acoplamento magnético entre duas placas: a Ground Pad (estação terrestre) e a Vehicle Pad (receptor no carro). O receptor, com 15 kg, é instalado na parte frontal do chassi, protegido por uma carenagem inferior. Para mitigar o calor gerado pela indução, o módulo conta com resfriamento líquido. A Porsche já entrega as unidades do Cayenne EV no Reino Unido com a pré-instalação de chicotes elétricos e mangueiras de arrefecimento para facilitar a montagem do kit.
A operação ocorre em três etapas:
A placa terrestre pesa 50 kg e possui 60 mm de espessura. Um detalhe crítico de instalação: a Ground Pad não pode ser embutida totalmente no concreto. O recobrimento total anula os sensores de centralização, impedindo que o motorista alinhe o carro corretamente.
A conveniência de dispensar cabos tem um custo elevado. O sistema requer a aquisição de dois componentes separados:
O investimento total soma £ 7.285. A gestão do processo, como agendamento de horários por tarifas reduzidas ou pré-climatização da cabine, é feita via app My Porsche (LTE/WLAN).
O ponto fraco do projeto é a rigidez do hardware. A Porsche confirma que a tecnologia não é escalável via software; qualquer salto futuro na potência de carregamento sem fio exigirá a substituição física de ambos os módulos.
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