Porsche introduz carregamento por indução magnética em modelos Cayenne no Reino Unido

Porsche lança carregamento por indução para o novo Cayenne elétrico

A Porsche introduz no mercado britânico um sistema de carregamento sem fio para o Cayenne EV. A solução elimina a dependência de cabos, mas exige a instalação de hardware específico tanto no veículo quanto na infraestrutura da garagem.

Photo: commons.wikimedia.org by Matti Blume, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Porsche Cayenne Electric

Mecânica da indução: do solo à bateria

O sistema opera via acoplamento magnético entre duas placas: a Ground Pad (estação terrestre) e a Vehicle Pad (receptor no carro). O receptor, com 15 kg, é instalado na parte frontal do chassi, protegido por uma carenagem inferior. Para mitigar o calor gerado pela indução, o módulo conta com resfriamento líquido. A Porsche já entrega as unidades do Cayenne EV no Reino Unido com a pré-instalação de chicotes elétricos e mangueiras de arrefecimento para facilitar a montagem do kit.

A operação ocorre em três etapas:

Posicionamento: O motorista alinha o veículo sobre a placa via câmera com guias visuais no painel. Ajuste de altura: A suspensão pneumática rebaixa a carroceria para reduzir a distância entre as placas, otimizando a transferência de energia. Ativação: O campo magnético é estabelecido, iniciando a recarga.

Especificações técnicas e limitações

Potência: Até 11 kW.

Até 11 kW. Eficiência: 90% (perda de 10% de energia no processo de indução).

90% (perda de 10% de energia no processo de indução). Temperatura de operação: De -40 °C a +50 °C.

De -40 °C a +50 °C. Segurança: Sensores detectam objetos estranhos ou animais entre as placas, interrompendo o campo magnético instantaneamente.

A placa terrestre pesa 50 kg e possui 60 mm de espessura. Um detalhe crítico de instalação: a Ground Pad não pode ser embutida totalmente no concreto. O recobrimento total anula os sensores de centralização, impedindo que o motorista alinhe o carro corretamente.

Custo e trade-off de hardware

A conveniência de dispensar cabos tem um custo elevado. O sistema requer a aquisição de dois componentes separados:

Vehicle Pad (Carro): £ 1.930

£ 1.930 Ground Pad (Solo): £ 5.355

O investimento total soma £ 7.285. A gestão do processo, como agendamento de horários por tarifas reduzidas ou pré-climatização da cabine, é feita via app My Porsche (LTE/WLAN).

O ponto fraco do projeto é a rigidez do hardware. A Porsche confirma que a tecnologia não é escalável via software; qualquer salto futuro na potência de carregamento sem fio exigirá a substituição física de ambos os módulos.