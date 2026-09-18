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Porsche introduz carregamento por indução magnética em modelos Cayenne no Reino Unido

Carros

Porsche lança carregamento por indução para o novo Cayenne elétrico

A Porsche introduz no mercado britânico um sistema de carregamento sem fio para o Cayenne EV. A solução elimina a dependência de cabos, mas exige a instalação de hardware específico tanto no veículo quanto na infraestrutura da garagem.

Porsche Cayenne Electric
Photo: commons.wikimedia.org by Matti Blume, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Porsche Cayenne Electric

Mecânica da indução: do solo à bateria

O sistema opera via acoplamento magnético entre duas placas: a Ground Pad (estação terrestre) e a Vehicle Pad (receptor no carro). O receptor, com 15 kg, é instalado na parte frontal do chassi, protegido por uma carenagem inferior. Para mitigar o calor gerado pela indução, o módulo conta com resfriamento líquido. A Porsche já entrega as unidades do Cayenne EV no Reino Unido com a pré-instalação de chicotes elétricos e mangueiras de arrefecimento para facilitar a montagem do kit.

A operação ocorre em três etapas:

  1. Posicionamento: O motorista alinha o veículo sobre a placa via câmera com guias visuais no painel.
  2. Ajuste de altura: A suspensão pneumática rebaixa a carroceria para reduzir a distância entre as placas, otimizando a transferência de energia.
  3. Ativação: O campo magnético é estabelecido, iniciando a recarga.

Especificações técnicas e limitações

  • Potência: Até 11 kW.
  • Eficiência: 90% (perda de 10% de energia no processo de indução).
  • Temperatura de operação: De -40 °C a +50 °C.
  • Segurança: Sensores detectam objetos estranhos ou animais entre as placas, interrompendo o campo magnético instantaneamente.

A placa terrestre pesa 50 kg e possui 60 mm de espessura. Um detalhe crítico de instalação: a Ground Pad não pode ser embutida totalmente no concreto. O recobrimento total anula os sensores de centralização, impedindo que o motorista alinhe o carro corretamente.

Custo e trade-off de hardware

A conveniência de dispensar cabos tem um custo elevado. O sistema requer a aquisição de dois componentes separados:

  • Vehicle Pad (Carro): £ 1.930
  • Ground Pad (Solo): £ 5.355

O investimento total soma £ 7.285. A gestão do processo, como agendamento de horários por tarifas reduzidas ou pré-climatização da cabine, é feita via app My Porsche (LTE/WLAN).

O ponto fraco do projeto é a rigidez do hardware. A Porsche confirma que a tecnologia não é escalável via software; qualquer salto futuro na potência de carregamento sem fio exigirá a substituição física de ambos os módulos.

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Author`s name Petr Ermilin
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