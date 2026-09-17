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Tesla Cybercab entra na mira do NHTSA por falta de pedais

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Tesla Cybercab sob mira do NHTSA: o risco de ignorar a norma do pedal

O regulador de segurança dos Estados Unidos, NHTSA, iniciou uma investigação sobre o Tesla Cybercab. O conflito central reside na arquitetura do veículo: o táxi autônomo chega às ruas sem volante, espelhos ou pedais, elementos que a legislação federal americana exige para a circulação de automóveis.

Tesla Cybercab
Photo: commons.wikimedia.org by Avda, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Tesla Cybercab

A física do controle vs. a regra escrita

O impasse técnico baseia-se na norma de segurança FMVSS № 135. Este padrão exige que a ativação dos freios ocorra obrigatoriamente por meio de um pedal acionado pelo pé. No Cybercab, esse componente foi totalmente removido do projeto.

Nos EUA, a indústria opera via autocertificação: a montadora declara que o carro cumpre as normas e o governo fiscaliza a conformidade posteriormente. A Tesla optou por esse caminho, mas não solicitou as isenções temporárias necessárias para operar um veículo com design disruptivo. Em contraste, a concorrente Zoox buscou a autorização oficial para desviar dos padrões antes de colocar seus robótaxis em operação.

Implicações jurídicas e financeiras

O NHTSA emitiu uma Special Order, exigindo que a Tesla responda a questionamentos sobre a certificação do Cybercab sob juramento. O caso sai da esfera de interpretação técnica e entra no campo legal:

  • Multas civis: Se for comprovado que a Tesla forneceu dados falsos na certificação, a multa pode chegar a 139 milhões de dólares.
  • Risco criminal: Respostas incompletas ou mentirosas em documentos assinados sob juramento podem ser configuradas como falso testemunho.

O impacto no mercado de autônomos

Embora o serviço esteja limitado a Austin e não afete o motorista comum agora, o desfecho define a régua para toda a indústria. O risco aqui não é apenas a multa, mas a viabilidade do produto.

Se a Tesla perder a disputa, terá duas opções: redesenhar o carro — o que anularia a proposta de um veículo sem controles manuais — ou aguardar a atualização das leis federais. O regulador já trabalha em normas que permitam substituir o pedal físico por atuadores eletrônicos, mas a regra ainda não está em vigor.

Ao ignorar o pedido de isenção, a Tesla apostou que sua interpretação do sistema superaria a letra fria da lei. Agora, a empresa precisa provar a legalidade de sua engenharia perante o regulador.

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