Novo Tiguan SEL R-Line: o salto de potência que muda a dinâmica do SUV

O novo Volkswagen Tiguan tenta resgatar a fórmula de entregar a percepção de um veículo de categoria superior sem cobrar o preço de um luxo genuíno. Enquanto a versão de entrada com 201 cv deixava a desejar na performance para acompanhar o acabamento, a variante de 268 cv altera a dinâmica do conjunto.

Photo: Own work by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Volkswagen Tiguan L Pro R-Line

Analisamos a versão SEL R-Line Turbo com tração integral. O salto de potência não é apenas cosmético; ele altera a forma como o SUV se comporta no trânsito e em situações de retomada.

Equipamentos e Acabamento

Com um preço de 44.560 dólares, o modelo oferece itens que costumam restringir o comprador a marcas premium. A cabine conta com tela de 15 polegadas, câmeras de visão 360°, além de bancos com ventilação e massagem. Para obter o mesmo nível de conforto em um Audi Q5, a versão Prestige exige um investimento próximo aos 72.690 dólares.

O uso de couro, madeira com poros abertos e ar-condicionado de três zonas eleva o padrão interno. Já o design externo segue a linha conservadora da marca, com um silhueta genérica de crossover familiar. A pintura Avocado Green com teto preto é o detalhe que confere alguma distinção visual ao conjunto.

Desempenho e Dinâmica

Em pista, a diferença de potência se traduz em tempo: a aceleração de 0 a 100 km/h ocorre em 6,6 segundos, quase dois segundos a menos que a versão menos potente.

O destaque é a elasticidade. Com 353 Nm de torque disponíveis a partir de 1.900 rpm e a gestão da transmissão automática de 8 marchas, o carro responde com agilidade. Em testes de retomada (50 a 90 km/h), o Tiguan superou o Audi Q5, mesmo com a concorrência possuindo maior torque e um câmbio DSG mais rápido.

No entanto, o comportamento dinâmico não é esportivo. Equipados com pneus Pirelli de 20 polegadas, os testes de lateralidade registraram 0,78 g no skidpad, indicando uma condução previsível, porém neutra. A frenagem a 110 km/h parou o veículo em 53,6 metros, um resultado condizente com a categoria.

Equilíbrio de Custo e Entrega

O Tiguan SEL R-Line Turbo alinha o desempenho do motor ao nível de entrega do interior. O veículo deixa de ser apenas uma composição de materiais caros para entregar a performance esperada de um modelo topo de linha. A validade dessa proposta a longo prazo será avaliada ao longo de um teste de 64.000 km (40.000 milhas).

Dados dos primeiros 8.000 km: Consumo médio: 9,4 l/100 km

Autonomia estimada: ~625 km

Preço da unidade testada: 46.170 dólares