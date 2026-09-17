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Niva no Tibete: a simplicidade mecânica que venceu a altitude

Carros

Niva no Tibete: como o VAZ-2131 escalou 5.726 metros sem guinchos

Por mais de 25 anos, o jipe russo VAZ-2131 deteve o título de recordista mundial entre veículos de série. Em setembro de 1999, a Niva atingiu a altitude de 5.726 metros no Planalto Tibetano, subindo por tração própria, sem auxílio de guinchos ou tratores. O feito demonstrou que, em condições extremas, a simplicidade mecânica e a facilidade de reparo superam a dependência de sistemas eletrônicos complexos.

Lada Niva
Photo: Wikipedia by Mr.choppers, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Lada Niva

O ajuste para o ar rarefeito

A expedição foi precedida por uma missão de reconhecimento em 1998, liderada por Geórgiy Kotov. Com uma Niva de chassi longo, a equipe chegou ao campo base do Everest (5.200 metros), onde identificaram a falha crítica: a perda de potência do motor devido à baixa concentração de oxigênio.

Em altitudes elevadas, a mistura ar-combustível torna-se excessivamente rica, pois o sistema de alimentação original não compensa a rarefação do ar. Para viabilizar a subida, os engenheiros recalibraram a alimentação e o sistema de arrefecimento, além de reforçarem a suspensão.

Além de dois VAZ-2131, a expedição incluiu a minivan VAZ-2120 "Nadezhda". Atuando como veículo de apoio para carga, a minivan surpreendeu a equipe ao manter a capacidade de transposição de obstáculos similar à dos jipes 4x4.

A marca de 16 de setembro de 1999

Até os 5.500 metros, todos os veículos mantiveram o ritmo. No entanto, o trecho final exigiu tração máxima sobre rochas soltas e solo instável, com o motor operando no limite da potência. Às 16h27 do dia 16 de setembro, uma das unidades de Niva atingiu o ponto culminante de 5.726 metros.

O fato de o veículo ter completado o trajeto sem guinchos serve como prova de estresse para a mecânica. A resistência a cargas extremas em altitude valida a robustez dos componentes para cenários severos, como temperaturas de -35°C ou estradas precárias.

Mecânica pura vs. Hibridização

Recentemente, a marca foi superada. Em agosto de 2026, o híbrido chinês Freelander 8 alcançou 6.002 metros, entrando para o Guinness. Contudo, a natureza do feito é distinta: motores híbridos compensam a falta de oxigênio com tração elétrica, enquanto a Niva dependia exclusivamente de um motor de combustão interna atmosférico.

Enquanto veículos modernos podem entrar em modo de segurança devido a falhas em sensores de pressão ou superaquecimento da transmissão, a arquitetura da Niva ignora essas variáveis por não possuir a mesma camada de software. Para os modelos atuais, como a Niva Legend e Travel, esse histórico reforça a tese de que a simplicidade construtiva é a maior vantagem em situações onde o veículo precisa retornar por conta própria.

Parâmetro VAZ-2131 Niva (1999)
Altitude Máxima 5.726 metros
Motorização Gasolina (Atmosférico)
Auxílios Externos Nenhum (Sem guinchos)
Status do Veículo Série / Produção

Perguntas Técnicas

A Niva foi modificada para o recorde?
Foram realizados reforços na suspensão e ajustes no sistema de alimentação para lidar com a altitude, mas a base estrutural e mecânica permaneceu a de série.

Por que outros carros demoraram a superar a marca?
Principalmente por falhas em eletrônicas complexas ou pela impossibilidade de subir sem o uso de guinchos, o que era proibido nas regras do recorde.

Como a altitude afeta o carro?
Acima de 5.000 metros, a pressão cai quase pela metade. Isso reduz a potência do motor, diminui o ponto de ebulição do líquido de arrefecimento e aumenta o desgaste dos freios devido ao esforço constante.

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Author`s name Petr Ermilin
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