A aposta da McLaren no carbono para vencer a guerra dos SUVs de luxo

McLaren investe £500 milhões para verticalizar produção e lançar primeiro SUV

A McLaren deixa de ser apenas uma montadora de nicho com motores centrais para buscar escala industrial. Com um aporte de £500 milhões do fundo árabe L'IMAD, a marca britânica inicia a expansão de sua capacidade produtiva, a internalização de motores e a entrada no segmento de SUVs de luxo até 2030.

Photo: commons.wikimedia.org by Matthew Lamb, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ McLaren

Expansão fabril e mão de obra

A estrutura atual em Woking, que entregou cerca de 2.000 veículos em 2025, tornou-se o gargalo do crescimento. Para romper esse limite, a McLaren confirmou a construção de uma segunda planta de montagem no Reino Unido. A expansão visa diversificar as linhas de produção e reduzir a dependência de uma única unidade.

O plano prevê a criação de 4.000 postos de trabalho: 1.000 diretos e 3.000 na cadeia de suprimentos. O movimento ocorre simultaneamente ao corte de 4.000 vagas na Jaguar Land Rover (JLR), o que coloca a McLaren em posição favorável para absorver engenheiros qualificados do mercado local. Além disso, o centro de tecnologia de carbono em Sheffield será ampliado.

Independência mecânica: motores in-house

A mudança mais profunda ocorre na engenharia de propulsão. Desde 2011, a McLaren dependia da Ricardo para o fornecimento de motores. Agora, a marca assume o desenvolvimento e a fabricação própria de seus motores.

O cronograma prevê dois novos motores a combustão interna que servirão de base para sistemas híbridos. Ao internalizar a fundição de blocos e a montagem final, a McLaren deixa de ser uma integradora de componentes para controlar a variável mais crítica do desempenho de seus carros.

O SUV de carbono

Para competir com Lamborghini Urus, Aston Martin DBX e Ferrari Purosangue, a McLaren aposta em diferenciação técnica. Michael Strogan, diretor de operações, indicou que o futuro SUV poderá ser construído sobre um monocoque de carbono (tub).

Enquanto a concorrência utiliza predominantemente alumínio em seus SUVs, a adoção do carbono eleva a complexidade de reparo e o custo de produção, mas entrega uma rigidez torcional e leveza superiores, transformando a característica técnica em vantagem competitiva no segmento.

Estratégia elétrica e volume de mercado

A transição para veículos elétricos segue um ritmo cauteloso. Apesar da fusão com a startup Forseven, a McLaren aguarda a estabilização da demanda no segmento de luxo antes de acelerar a eletrificação total. A empresa mantém interlocução com a chinesa Nio — compartilhando o acionista L'IMAD — para o fornecimento de componentes elétricos.

O objetivo final é a migração de volume. Ao expandir a capacidade fabril e diversificar o mix de produtos, a McLaren busca atingir patamares de venda próximos aos da Aston Martin (aproximadamente 6.000 unidades anuais), saindo da zona de sobrevivência para a de competitividade industrial.