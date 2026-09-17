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Lada chega a 95% de nacionalização e altera projetos de modelos

Carros

AvtoVAZ atinge 95% de nacionalização na linha Lada

A AvtoVAZ reduziu a dependência de componentes estrangeiros, elevando a média de nacionalização de seu portfólio para 95%. O presidente da companhia, Maxim Sokolov, confirmou que a produção dos modelos Granta e da linha de SUVs Niva atingiu a marca de 99,5% a 99,8%, aproximando-se da independência total de suprimentos externos.

Автомобиль Lada Vesta
Photo: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автомобиль Lada Vesta

A transição exigiu a reengenharia de cinco famílias de veículos, incluindo a Vesta. O processo envolveu a alteração de projetos estruturais para adaptar a montagem a novos componentes produzidos localmente.

Componentes e escala da substituição

Nos últimos quatro anos, a montadora em Togliatti nacionalizou 1.825 itens. A lista abrange desde componentes simples, como molas de suspensão e correias de transmissão, até sistemas complexos, como sedes de válvula, conectores, módulos de airbags e os blocos do sistema ERA-GLONASS (sistema russo de resposta a emergências).

O Lada Largus, agora produzido na planta de Izhevsk, apresenta um índice de nacionalização de 94%.

Modelo Lada Nível de Nacionalização (%)
Granta / Niva (Legend e Travel) 99,5% — 99,8%
Média da marca 95,0%
Lada Largus 94,0%

Certificações e impacto técnico

A empresa renovou suas certificações de gestão ambiental ISO 14001 e GOST R ISO 14001, válidas até 2029. O controle de processos industriais visa garantir que a substituição de fornecedores não comprometa a durabilidade da carroceria e a pintura dos veículos.

Para o mercado, o aumento da base de peças locais atua como um amortecedor contra a volatilidade cambial e a escassez de componentes, reduzindo o risco de desabastecimento em oficinas e centros de manutenção.

Nota: Recorde no Tibete

Fora do contexto russo, o SUV híbrido Freelander 8 entrou para o Guinness World Records ao atingir a altitude de 6.002,33 metros nas montanhas do Tibete. O veículo de quase três toneladas superou um trecho com desnível de 200 metros sob condições de ar rarefeito.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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