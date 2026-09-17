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A ilusão do Made in Europe: bastidores da substituição silenciosa de tecnologia por emblemas novos

Carros

Rebranding Chinês: Marcas Europeias Substituem Engenharia por Logotipos

O mercado automotivo europeu atravessa um processo de substituição técnica silenciosa. Fabricantes da Itália, Espanha e Alemanha estão abandonando o desenvolvimento de plataformas próprias para adotar chassis prontos da China, limitando a adaptação local a ajustes estéticos e a troca de emblemas. A estratégia visa preencher lacunas de portfólio com baixo investimento, mas já aciona alertas regulatórios sobre a origem real desses veículos.

Китайские кроссоверы
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Китайские кроссоверы

Itália: O Caso DR e a Maquiagem de GAC e Changan

No salão de Turim, o crossover Itala 61 surgiu como um exemplo claro dessa tendência: o modelo é, na prática, uma cópia do GAC Trumpchi GS8. A DR Automobiles consolidou esse modelo de negócio, operando com veículos da Chery (Tiggo 7 Pro e Tiggo 8), enquanto sua marca de entrada, a EVO, utiliza bases da JAC e BAIC. Até a linha premium ICH-X depende da arquitetura do Jetour T2 e do Beijing BJ40.

Essa dependência gera gargalos logísticos. Segundo Alexander Gromov, perito em avaliação de danos automotivos, a falta de sincronia entre os catálogos de peças das marcas europeias e as originais chinesas dificulta a reparação de veículos após colisões.

A marca OSCA, historicamente ligada aos irmãos Maserati, também retornou ao mercado com o cupê-crossover MT6. O modelo é tecnicamente idêntico ao Changan Uni-T, embora tenha contado com a consultoria de Roberto Fedeli, ex-Ferrari, para ajustes de design.

Espanha: Produção Local com DNA da Chery e Dongfeng

Na Espanha, a substituição avança para a etapa fabril. A marca Ebro, fundada em 1954, foi reativada via aliança com a Chery, lançando os modelos S700 e S800 (derivados do Tiggo 7L e Tiggo 8 Plus) com produção instalada na antiga planta da Nissan em Barcelona.

Simultaneamente, a Galloper retomou operações com o SUV Gredos e a picape Ayanet, baseados no Dongfeng Rich 6 e Fengdu Paladin. Atualmente, as unidades são importadas da China, com planos de nacionalizar a montagem no país.

Do ponto de vista mecânico, Mikhail Lazarev, engenheiro automotivo, alerta que a viabilidade desses veículos depende da manutenção rigorosa, dado que os motores turbo chineses possuem exigências específicas de serviço para evitar a degradação prematura.

Alianças Globais e a Linha Geely

O fenômeno atinge até grandes grupos. O Renault Grand Koleos, destinado ao mercado sul-coreano, utiliza a base do Geely Monjaro. Apesar das alterações nos para-choques e na grade frontal, o interior mantém o painel de três telas característico da Geely e a motorização turbo de 2,0 litros (211 cv) ou sistemas híbridos E-Tech.

O risco jurídico dessa prática é alto. Oleg Zorin, advogado especializado em indenizações, cita a multa de 6 milhões de euros aplicada à DR Automobiles em 2024 como prova de que as autoridades europeias estão combatendo a tentativa de mascarar importações chinesas como produção local.

Marca/Modelo Europeu Plataforma Chinesa (Doadora)
Itala 61 GAC Trumpchi GS8
Ebro S700 / S800 Chery Tiggo 7L / 8 Plus
OSCA MT6 Changan Uni-T
DR PK8 JAC T8
Galloper Gredos Dongfeng Rich 6

Análise Técnica

Por que evitar o desenvolvimento próprio?
O custo de criação de uma nova plataforma envolve bilhões de euros e um ciclo de 5 a 7 anos. A base chinesa reduz o time-to-market para cerca de um ano.

Quais as reais diferenças técnicas?
As alterações são majoritariamente cosméticas: grades, logotipos e software de multimídia. Ajustes de suspensão para o solo europeu ocorrem apenas em casos isolados.

Qual o risco para o consumidor?
Embora as plataformas de Geely, Chery e GAC sigam padrões globais de segurança, a vulnerabilidade reside na transparência da marca e na disponibilidade de peças de reposição a longo prazo.

Qual a base legal para as multas?
A legislação de defesa do consumidor pune a indução ao erro. Comercializar um produto como "Made in Italy" quando ele é integralmente montado na China configura fraude comercial.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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