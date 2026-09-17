V8 no Fiero: a adaptação técnica que a GM nunca fez de fábrica

O Pontiac Fiero dos anos 80 entregava a estética de um supercarro: silhueta em cunha, motor central e tração traseira. Na prática, porém, era um carro urbano. Entre 1983 e 1988, as opções de motorização — o quatro cilindros de 2,5 litros e o V6 de 2,8 litros (140 cv) — mantinham o modelo longe de qualquer disputa real por performance contra rivais como o Toyota MR2.

Photo: commons.wikimedia.org by VX1NG, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Detroit Diesel V8

A GM nunca equipou o Fiero com um V8 de fábrica. O motivo era duplo: o consumo excessivo de combustível e o risco de canibalizar as vendas do Chevrolet Corvette, o carro-chefe da marca.

Para preencher essa lacuna, a equipe Turnin Rust reconstruiu um Fiero 1986 utilizando um Chevy Small-Block V8 de 5,7 litros (o Hot Rod 350). Após constatarem que o motor anterior havia sido destruído por a quebra de uma biela, os mecânicos instalaram um novo V8 com cabeçotes de alumínio e comando de válvulas LT4 Hot Cam. A adaptação do bloco volumoso ao cofre do motor foi feita via placa adaptadora.

O gargalo técnico do projeto é a transmissão. O carro utiliza a caixa automática de 3 marchas TH125C, que não foi projetada para suportar o torque de um V8. Para mitigar a incompatibilidade entre a potência do motor e a fragilidade da caixa, a equipe instalou um conversor de torque com stall alto (entre 2300 e 2500 rpm). Isso permite que o motor, com seu comando agressivo, opere em uma faixa de rotação mais eficiente.

Para estabilizar o conjunto, a suspensão foi rebaixada com componentes usados, baixando o centro de gravidade e endurecendo a resposta direcional.

A instalação de um V8 pesado em um chassi leve e com motor central altera drasticamente a distribuição de massas. O resultado é uma sobrecarga severa nos eixos e na transmissão, o que reduz a vida útil dos componentes em conduções mais agressivas.

Nos testes iniciais, o carro demonstrou tração firme, mas a durabilidade da combinação V8 + TH125C permanece incerta. O projeto serve como um exemplo da era dos esportivos compactos diversificados, contrastando com o mercado atual, dominado por SUVs e poucas opções de nicho, como o Mazda MX-5 e o Toyota GR86.