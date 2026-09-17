Sem maçanetas e com espelhos digitais: conheça os detalhes do novo Atom

O carro elétrico Atom, desenvolvido pela empresa Kama em Naberezhnye Chelny e montado na fábrica Moskvich, em Moscou, chegou ao festival Prosvet, em Perm. O projeto aposta em uma alta taxa de componentes locais (70%) e tenta redesenhar a interação entre o motorista e o veículo através de soluções de engenharia e software.
Especificações técnicas:
Engenharia de acesso e carroceria
O Atom elimina as maçanetas convencionais. As dianteiras ficam embutidas na carroceria e as traseiras são substituídas por botões. A abertura é feita via Bluetooth pelo smartphone ou por um cartão de acesso encostado no espelho retrovisor. Para facilitar a entrada, as portas abrem-se em direções opostas e não há coluna central.
Para evitar batidas ao abrir as portas, o sistema usa sensores de obstáculos que interrompem o movimento ao detectar pessoas ou outros carros. Em caso de falha elétrica, há um cabo mecânico interno para abertura de emergência. Quanto à durabilidade, o metal galvanizado foi testado em câmaras de sal para simular oito anos de uso, visando prevenir a corrosão.
Interface e Interior
O interior abandona o painel de instrumentos tradicional. O controle é centralizado em telas: uma no volante e outra central, enquanto as marchas (D, N, R, P) são selecionadas por botões. Outros destaques digitais incluem:
Preço e Mercado
A produção em série já começou, com a meta de entregar 3.000 unidades até o fim do ano. O preço fixado é de 3.055.000 rublos, com as primeiras entregas previstas para novembro. Na prática, a viabilidade do modelo dependerá da expansão da rede de carregadores GB/T, especialmente considerando a perda considerável de autonomia em climas frios.
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