Sem maçanetas e com espelhos digitais: conheça os detalhes do novo Atom

O carro elétrico Atom, desenvolvido pela empresa Kama em Naberezhnye Chelny e montado na fábrica Moskvich, em Moscou, chegou ao festival Prosvet, em Perm. O projeto aposta em uma alta taxa de componentes locais (70%) e tenta redesenhar a interação entre o motorista e o veículo através de soluções de engenharia e software.

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Especificações técnicas:

Bateria: 77 kWh.

77 kWh. Autonomia: 500 km no verão e 350 km no inverno (uma queda de 150 km devido ao frio).

500 km no verão e 350 km no inverno (uma queda de 150 km devido ao frio). Desempenho: 0 a 100 km/h em 8 segundos e velocidade máxima de 170 km/h.

0 a 100 km/h em 8 segundos e velocidade máxima de 170 km/h. Recarga: De 20% a 80% em 30 minutos via carregadores rápidos.

De 20% a 80% em 30 minutos via carregadores rápidos. Tração: Traseira, com conector padrão GB/T.

Engenharia de acesso e carroceria

O Atom elimina as maçanetas convencionais. As dianteiras ficam embutidas na carroceria e as traseiras são substituídas por botões. A abertura é feita via Bluetooth pelo smartphone ou por um cartão de acesso encostado no espelho retrovisor. Para facilitar a entrada, as portas abrem-se em direções opostas e não há coluna central.

Para evitar batidas ao abrir as portas, o sistema usa sensores de obstáculos que interrompem o movimento ao detectar pessoas ou outros carros. Em caso de falha elétrica, há um cabo mecânico interno para abertura de emergência. Quanto à durabilidade, o metal galvanizado foi testado em câmaras de sal para simular oito anos de uso, visando prevenir a corrosão.

Interface e Interior

O interior abandona o painel de instrumentos tradicional. O controle é centralizado em telas: uma no volante e outra central, enquanto as marchas (D, N, R, P) são selecionadas por botões. Outros destaques digitais incluem:

HUD: Um visor transparente no para-brisa com navegação e dados do carro, com ajuste automático de brilho.

Um visor transparente no para-brisa com navegação e dados do carro, com ajuste automático de brilho. Espelho Digital: O retrovisor interno foi substituído por uma tela que projeta imagens de três câmeras (duas traseiras e uma interna).

O retrovisor interno foi substituído por uma tela que projeta imagens de três câmeras (duas traseiras e uma interna). App Atom: Controle remoto de vidros, travas e climatização.

Preço e Mercado

A produção em série já começou, com a meta de entregar 3.000 unidades até o fim do ano. O preço fixado é de 3.055.000 rublos, com as primeiras entregas previstas para novembro. Na prática, a viabilidade do modelo dependerá da expansão da rede de carregadores GB/T, especialmente considerando a perda considerável de autonomia em climas frios.