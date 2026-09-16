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Geely lança SUV com torque de 13.920 Nm e capacidade de flutuar

Carros

A Geely lançou na China o Galaxy Battleship 700 (também chamado de Cruiser 700), um SUV de luxo com foco em redundância técnica e capacidades anfíbias. O preço inicial é de 199.800 yuans.

Geely Galaxy Battleship 700
Photo: geely.com is licensed under Public Domain
Geely Galaxy Battleship 700

Trem de força e torque

O sistema híbrido combina um motor turbo de 2.0 litros e três motores elétricos. A potência combinada chega a 1.128 cv, mas o dado técnico mais relevante é o torque nas rodas: 13.920 Nm. Essa força permite que o veículo, com 5.085 mm de comprimento, acelere de 0 a 100 km/h em menos de quatro segundos.

Estanqueidade e flutuação

A engenharia da Geely focou na vedação dos componentes. O motor de combustão interna é blindado contra água, suportando imersão de até 1,5 metro. O veículo vadeja profundidades de até 800 mm, com o monitoramento feito por um sonar. Em casos críticos, o carro ativa o modo de flutuação, permanecendo na água por 40 minutos e deslocando-se a até 4 nós.

Estrutura e rigidez

O Battleship 700 utiliza a arquitetura GTA com um novo método de moldagem de componentes estruturais. O resultado é um chassi monobloco com quadro integrado, que entrega uma rigidez torcional de 41.000 Nm/grau. A estrutura do teto foi projetada para suportar uma carga de 16 toneladas.

Dinâmica e tração

O sistema de suspensão e tração opera nos seguintes parâmetros:

  • Vão livre: suspensão adaptativa que varia de 233 mm a 360 mm.
  • Bloqueios: duas travas virtuais e um bloqueio mecânico real no diferencial traseiro.
  • Sensores: scanner de terreno com raio de 30 metros que ajusta a suspensão automaticamente conforme o relevo.

Quanto à autonomia, o veículo percorre 305 km apenas com a bateria. No modo híbrido (tanque cheio e bateria carregada), a autonomia total chega a 1.770 km.

Equipamentos internos

O interior segue a linha de luxo pesado, incluindo geladeira, bancos com massagem e um sofá-cama. Para expedições em altitudes elevadas, o carro conta com um sistema integrado de suprimento de oxigênio.

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Author`s name Petr Ermilin
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