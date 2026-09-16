Nissan Kicks chega à Europa com tração 100% elétrica e gerador a gasolina

A Nissan vai começar a produzir o crossover compacto Kicks em Sunderland, na Inglaterra, para preencher uma lacuna no catálogo europeu. Até agora, a segunda geração do modelo era fabricada apenas no Japão, México e Brasil.
O Kicks chega ao mercado europeu no segmento B exclusivamente com o sistema híbrido e-POWER de terceira geração. A lógica é diferente dos híbridos convencionais: apenas o motor elétrico traciona as rodas, enquanto o motor a combustão funciona como um gerador de energia, sem conexão mecânica com a transmissão.
Para a versão 2025, a Nissan integrou motor elétrico, inversor, redutor, gerador e redutor de aumento em um único módulo "5 em 1". Na prática, a promessa é de menor consumo e menos ruído na cabine, embora essa configuração já seja utilizada e testada no Qashqai vendido no Reino Unido.
A estratégia da marca se baseia em volumes globais: 1,9 milhão de veículos com tecnologia e-POWER foram vendidos desde 2016. O próprio Kicks já soma 1,8 milhão de unidades entregues em 70 países.
A planta de Sunderland, ativa desde 1986 e com um histórico de 12 milhões de carros produzidos, recebe agora o Kicks como seu décimo modelo, juntando-se ao Qashqai, Juke e LEAF. A operação envolve 6 mil funcionários diretos e outros 30 mil na cadeia de suprimentos.
O Kicks é a primeira etapa de um plano maior. A Nissan deve apresentar na próxima semana o PIXO, um elétrico do segmento A. Além disso, a meta é iniciar a produção do novo Juke totalmente elétrico em Sunderland até 2027.
Nota: Enquanto a Europa organiza a produção oficial, o Kicks de segunda geração (plataforma CMF-B) já circula em outros mercados via importação independente, inclusive em versões vindas da China.
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
A transição para o novo sistema de controle de passaportes na Europa apresenta irregularidades que afetam a rotina de quem cruza as fronteiras do bloco.