O que realmente define a durabilidade de um carro chinês usado

O mercado de usados agora está cheio de carros chineses, mas a fama de "descartáveis" ainda persegue essas marcas. Na prática, quem trabalha no chão da oficina vê outra realidade: a diferença entre um chinês e um japonês ou europeu hoje não está no selo de fabricação, mas em como o dono anterior tratou a máquina.

Photo: Designed by Freepik by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Работник автосервиса ремонтирует автомобиль.

A verdade é que a mecânica se padronizou. Quase tudo hoje usa motor turbo, câmbio CVT ou automatizado e uma montanha de sensores eletrônicos. Se você negligencia a manutenção de qualquer um desses componentes, o carro quebra, independentemente de onde veio. O que manda agora é a qualidade do óleo, do filtro e a rigidez no cumprimento do manual.

Onde o problema aparece: a linha do tempo

Entre 30 e 50 mil km: O foco é a suspensão. É a fase de trocar buchas, bieletas e coxins. Também é comum a necessidade de substituição dos discos de freio. Quanto à eletrônica, falhas pontuais costumam surgir após extremos climáticos ou quando o dono tenta "customizar" a fiação por conta própria.

Entre 80 e 120 mil km: Aqui o jogo fica caro. O ponto crítico são os câmbios CVT e automatizados. Se o dono anterior ignorou a troca do fluido da transmissão ou forçou o sistema com superaquecimento, o recurso do câmbio acaba prematuramente. Um detalhe vital para quem compra usado: verifique o histórico de troca do óleo da transmissão, e não apenas o do motor. O primeiro diz muito mais sobre a vida útil do carro.

Sobre os motores (geralmente entre 1.5 e 2.0 litros), eles aguentam de 150 a 200 mil km sem abrir o bloco, desde que não tenham sido castigados por condução agressiva ou lubrificantes de segunda linha. Nessa quilometragem, a atenção deve dobrar para o sistema de arrefecimento e vazamentos de juntas.

Modelos que exigem cautela redobrada

Existem pontos cegos específicos em algumas famílias. O Chery Tiggo 7 Pro (com CVT) e os modelos Haval Jolion e F7 (com transmissões automatizadas) demandam uma análise mais rigorosa do câmbio. Já no Geely Coolray, é comum encontrar instabilidades eletrônicas pontuais e algumas "manha" na transmissão.

Para quem busca um chinês usado, a regra é clara: esqueça o preconceito e foque no papel. O histórico de revisões carimbadas e um diagnóstico profundo da transmissão valem mais do que qualquer promessa de confiabilidade da marca.