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Volvo XC90 2028 dobra autonomia elétrica com nova bateria

Carros

A Volvo atualizou o sistema híbrido do XC90 para a linha 2028. O foco da mudança não foi o desempenho bruto, mas a autonomia elétrica, que saltou de 51 km para 117 km por carga.

Volvo EX60
Photo: volvocars.com by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Volvo EX60

Hardware: a troca de bateria

Para alcançar esse resultado, a engenharia da Volvo aumentou a capacidade da bateria de 15 kWh para 38 kWh. Na prática, isso desloca o veículo de um híbrido plug-in convencional para um carro que opera como elétrico na maior parte do ciclo urbano, mantendo o motor a combustão apenas como reserva para viagens longas.

O conjunto mecânico base permanece intacto: motor turbo de 2,0 litros e quatro cilindros acoplado a uma transmissão automática de oito marchas. Embora o motor elétrico tenha recebido um upgrade de potência, a entrega final combinada continua em 455 cv.

Esse ajuste sugere um trade-off técnico: o aumento da potência do motor elétrico serve para compensar o peso extra trazido pela bateria maior, mantendo a dinâmica de aceleração do modelo anterior.

Eficiência energética

Mesmo com a massa adicional do pacote de baterias, a eficiência energética (medida em MPGe) subiu de 58 para 61. O veículo agora consome menos energia por quilômetro rodado do que a versão anterior.

O que não mudou

Fora da eletrificação, o XC90 2028 mantém a estrutura de carroceria, o interior e a configuração de sete lugares. A marca preserva as versões a gasolina B5 (247 cv) e B6 (295 cv) para quem não utiliza recarga externa.

Os preços oficiais ainda não foram divulgados, mas a estimativa é que sigam a faixa atual: a partir de US$ 62.500 para a versão de entrada e cerca de US$ 81.000 para a PHEV.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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