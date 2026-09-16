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Abastecer aos poucos? Entenda por que esse hábito prejudica o motor

Carros

Многие водители привыкли заезжать на заправку, когда стрелка уже в красной зоне, и заливать по 5-10 литров, чтобы просто дотянуть до следующего раза. Такая привычка кажется удобным способом контроля бюджета, но на деле она превращает топливную систему в расходный материал с ускоренным сроком износа.

Заправочный пистолет в баке
Photo: https://unsplash.com by Marek Studzinski is licensed under Free
Заправочный пистолет в баке

Основная проблема в конструкции: погружной бензонасос большинства современных машин охлаждается тем самым топливом, в котором он находится. Когда бак пуст, насос перестает омываться бензином и начинает перегреваться. Работа в режиме постоянного термического стресса приводит к преждевременному выходу узла из строя. Замена насоса и чистка системы обойдутся значительно дороже, чем разница в стоимости полного бака и порционной заправки.

Есть и чисто механические риски. При резком ускорении, крутом повороте или подъеме остатки топлива в баке смещаются. В этот момент насос может захватить воздух вместо бензина, что приведет к рывкам двигателя или его полной остановке прямо в потоке машин. Кроме того, водитель лишает себя запаса хода на случай затора на трассе или необходимости объезда.

Отдельный удар по технике наносит конденсат. В полупустом баке скапливается больше воздуха, который при перепадах температур превращается в воду на внутренних стенках. Влага в топливе — это прямой путь к коррозии бака и засорению магистралей, что особенно актуально в осенний период.

Что касается расхода, то сезонные колебания температуры неизбежно меняют аппетит двигателя. В зависимости от режима езды и погоды машина может либо начать потреблять больше, либо стать экономичнее, поэтому езда «на резерве» в переходный период — это двойной риск.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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