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O segredo da BMW para fazer carros elétricos derraparem como os a combustão

Carros

A BMW M registrou uma patente para facilitar a iniciação de drifts, movendo a solução da eletrônica de tração para a física da suspensão. Em vez de depender apenas do controle de tração ou do torque nos pneus, a proposta foca na manipulação da carga sobre o eixo traseiro.

BMW 4 серии
Photo: Wikipedia by Robert Basic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
BMW 4 серии

Para tirar a traseira de um carro do trilho, o motorista geralmente usa o freio de mão, o golpe de embreagem ou o Scandinavian flick (transferência brusca de peso). O objetivo é sempre o mesmo: reduzir a aderência dos pneus traseiros. A BMW sugere automatizar isso via suspensão ativa ou sistemas de estabilização de rolagem.

O mecanismo funciona assim: ao detectar um ângulo específico de esterço e pressão no acelerador, o sistema gera um impulso vertical no eixo traseiro. Esse movimento rápido desloca a massa não suspensa e descarrega momentaneamente os pneus. Com a redução da pressão contra o solo, as rodas perdem tração e começam a girar mesmo com torque reduzido, iniciando o slide. Para quem dirige, isso reduz a velocidade necessária para começar o drift e torna a entrada na curva menos errática.

Para evitar que condutores menos experientes percam o controle, a eletrônica monitoraria a trajetória e a velocidade, bloqueando a ativação do sistema em ângulos de esterço perigosos.

Essa engenharia visa resolver um problema crítico dos futuros modelos elétricos da linha M, como o próximo M3. O peso elevado das baterias e o torque instantâneo dos motores elétricos tornam a inércia do carro maior, dificultando a provocação do drift clássico. A descarga ativa do eixo seria a forma de simular o comportamento dinâmico dos modelos a combustão.

Na prática, o projeto enfrenta barreiras técnicas. Um salto artificial do eixo pode ser interpretado pelos sistemas de segurança (ESC/ABS) como uma instabilidade grave ou acidente, disparando correções automáticas. Além disso, a aplicação repetida de cargas cíclicas e impactos nos componentes da suspensão aceleraria drasticamente o desgaste de buchas e amortecedores.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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