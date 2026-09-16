Como a Ford saiu da 23ª posição para liderar a qualidade entre marcas de massa

A Ford está tentando romper o ciclo de recalls constantes. Até pouco tempo, a marca liderava as estatísticas da NHTSA em volume de veículos defeituosos, entregando vantagem competitiva para Stellantis e GM. Contudo, o relatório Initial Quality Study 2026 da JD Power colocou a Ford no topo entre as marcas de massa, saltando da 23ª posição onde estava há três anos.

Photo: Own work by M 93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ford Focus

O ponto de virada ocorreu em 2023. Um redesenho mal executado na linha de picapes Super Duty custou US$ 1 bilhão aos cofres da empresa. Esse prejuízo forçou a mudança de mentalidade: a Ford abandonou a lógica de corrigir falhas via assistência técnica após a reclamação do cliente para focar na filtragem de defeitos ainda na linha de montagem.

A estratégia baseou-se na contratação e promoção de mais de 350 engenheiros especialistas nos últimos três anos. Não se trata de fiscais de checklist, mas de técnicos focados na física do componente — desde a pureza do óleo do motor até a topologia da fiação elétrica. O objetivo é identificar gargalos na arquitetura do veículo antes que ele saia da fábrica.

Um exemplo prático ocorreu no sistema de fechamento da porta traseira do Explorer. Samuel Matt, especialista em mecanismos de trava, detectou um erro de projeto do fornecedor no liftgate durante os testes. A correção foi feita em um dia. Caso o veículo tivesse seguido para a produção em série, o erro resultaria em milhares de visitas ao serviço de pós-venda e nova queda na reputação da marca.

Além do filtro técnico, a Ford implementou dois protocolos rigorosos:

Sessões diárias de resolução de problemas, onde cada falha é rastreada até a solução definitiva.

Ciclos expandidos de testes de durabilidade, submetendo os veículos a simulações de 15 anos de uso ou 225 mil milhas (aprox. 362 mil km) de rodagem.

Apesar da melhora nos modelos novos, o passivo técnico do passado ainda pesa. Este ano, a Ford continua liderando a lista de recalls da NHTSA, com 67 casos, contra 32 da Stellantis e 22 da GM, incluindo falhas em pistões de motores EcoBoost. Isso demonstra que a mudança na engenharia evita a repetição de erros, mas não apaga a responsabilidade sobre projetos antigos.

A transição do tratamento de sintomas para a eliminação de causas na fase de projeto é a única via para estancar o fluxo de recalls. Reparar milhares de unidades em concessionárias é invariavelmente mais caro do que estender o período de testes em pista.