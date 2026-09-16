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Mercedes-AMG Classe C elétrico surge com carroceria alargada para enfrentar BMW M3

Carros

O novo Mercedes-AMG Classe C elétrico está em fase de testes e assume uma missão clara: enfrentar o futuro BMW M3 elétrico. Fotos espiãs do protótipo revelam que a AMG optou por um alargamento radical da carroceria. Em um carro elétrico, que naturalmente pesa mais, bitolas largas e caixas de roda expandidas não são estética, mas a única forma de garantir estabilidade e precisão em curvas agressivas.

Mercedes-AMG C 63 S E Performance
Photo: Wikipedia by Alexandre Prévot, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Mercedes-AMG C 63 S E Performance

O sedã com silhueta fastback ganhou traços mais brutos. Na frente, mantém a grade maciça e uma entrada de ar inferior larga. Um detalhe técnico chama a atenção: saliências nas extremidades das entradas laterais, semelhantes a canards aerodinâmicos. Somando isso aos discos de freio perfurados e rodas multirraios, fica evidente que o conjunto mecânico foi projetado para suportar altas cargas térmicas e dinâmicas.

Na traseira, o carro apresenta "ombros" saltados, onde o alargamento dos para-lamas se estende até as portas e termina sob as lanternas. Para controlar o fluxo de ar em altas velocidades, o porta-malas recebe um aerofólio ativo. Na parte inferior, o difusor robusto deve seguir a lógica aplicada ao AMG GT 4-Door elétrico.

A base técnica é a plataforma MB.EA-M, feita para modelos de médio porte. Essa mesma arquitetura equipa o AMG CLA 45 EV, que entrega 671 cv e impressionantes 1.760 Nm de torque. Pela hierarquia da marca e a pressão da concorrência, é improvável que o Classe C AMG entregue menos performance que o CLA.

No segmento de elétricos de alta performance, a potência bruta tornou-se a principal métrica de disputa. Se a BMW M3 elétrica ultrapassar a barreira dos 800 cv, a Mercedes terá que elevar a régua para a casa dos 700-800 cv ou provar superioridade no ajuste de chassis e eficiência da plataforma.

Para quem ainda prefere motores a combustão, a Mercedes mantém a opção: em 2027, chega a atualização do Classe C térmico, também com preparação da AMG. A expectativa é que os dois lançamentos elétricos cheguem ao mercado no primeiro semestre de 2027.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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