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Sinais de que o bico injetor do carro está com problema

Carros

Bico injetor é, essencialmente, uma válvula eletromagnética com uma única função: injetar combustível na admissão ou direto no cilindro. Por ser um componente simples, as falhas seguem três caminhos bem definidos.

бензобак приборная панель
Photo: wikipediа by Pittigrilli, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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1. Pulverização deficiente

O problema começa quando os microfuros do bico entopem com carbonização ou resíduos do combustível. O resultado é a troca do spray fino (névoa) por um jato irregular.

O motor começa a falhar porque a mistura ar-combustível não se forma corretamente. A central eletrônica tenta compensar o defeito aumentando o tempo de abertura da válvula, mas isso não resolve a raiz do problema.

O detalhe é que a sonda lambda lê a média do escape de todos os cilindros. Por isso, o sistema não consegue apontar exatamente qual bico está obstruído.

Sinais de alerta:

  • Perda de potência e de retomada.
  • Instabilidade na marcha lenta.
  • Aumento do consumo de combustível.
  • Engasgos ao acelerar bruscamente.

Nesse caso, a limpeza técnica costuma recuperar a peça.

2. Bico "gotejando"

A agulha de vedação deve fechar a passagem do combustível instantaneamente ao cortar a energia. Se houver sujeira no assentamento da agulha, a vedação falha.

Com isso, o combustível da flauta escorre para dentro do cilindro mesmo com o motor desligado. Na prática, isso encharca as velas, dificultando a partida após paradas curtas. Além disso, gotas grandes de combustível pioram a queima e podem contaminar o óleo lubrificante, reduzindo sua viscosidade e a vida útil do motor.

Se a causa for sujeira, a limpeza resolve. Se houver desgaste físico da agulha, a peça deve ser trocada.

3. Falha total

Quando o bico para de funcionar completamente, geralmente é um curto ou rompimento da bobina do eletroímã. É uma morte elétrica. Não há limpeza ou ajuste que resolva; a única solução é a substituição do componente.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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