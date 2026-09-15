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Regulador polaco multa Jerónimo Martins Polska por violação das normas de concorrência

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O Gabinete de Concorrência e Proteção do Consumidor da Polónia (UOKiK) multou a Jerónimo Martins Polska, operadora da cadeia Biedronka, em 525 milhões de zlotys (cerca de 121 milhões de euros). A sanção integra um pacote de multas que totaliza 570 milhões de zlotys, aplicadas também a 29 empresas de transporte e oito indivíduos.

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A decisão do regulador baseia-se na coordenação de um acordo entre a Jerónimo Martins Polska e as transportadoras que servem os seus centros de distribuição. O objetivo do conluio, ativo entre junho de 2017 e fevereiro de 2024, era eliminar a concorrência pela contratação de motoristas.

O mecanismo imposto impedia que as empresas contratassem motoristas de outras transportadoras parceiras sem a autorização do empregador atual. Quem mudasse de empresa sem esse consentimento ficava proibido de trabalhar no centro de distribuição durante um período de carência, cuja duração variava consoante a unidade.

Na prática, esta restrição retirava a mobilidade dos trabalhadores e bloqueava a contratação por concorrentes, uma vez que o motorista ficaria impedido de exercer a sua função no local de trabalho por vários meses. Segundo o UOKiK, este sistema reduziu a pressão para aumentos salariais e degradou as condições de trabalho de milhares de profissionais.

Tomasz Chróstny, presidente do UOKiK, afirmou que a conivência para negar o direito dos trabalhadores a procurar melhores salários viola os princípios da concorrência leal. A decisão foi submetida à revisão da Comissão Europeia, que validou a conclusão de que houve violação das normas de concorrência.

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Author`s name Petr Ermilin
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