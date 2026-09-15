Novo Honda Prelude: o coupé esportivo que prioriza a eficiência sobre a performance

O novo Honda Prelude chega ao mercado dividindo opiniões. Enquanto o público geral elogia o visual, entusiastas e puristas encaram o modelo com ceticismo. A questão central é se o nome de um ícone do passado cabe em um projeto focado em eficiência.
O carro mantém a silhueta de coupé de duas portas, evitando a tendência de transformar tudo em SUV. No entanto, a promessa de quatro lugares é meramente formal: o espaço traseiro é limitado a crianças ou adultos muito pequenos. O conforto real está restrito aos bancos dianteiros.
O conjunto mecânico é o ponto mais polêmico. O sistema híbrido combina um motor 2.0 de ciclo Atkinson com um motor elétrico, entregando 200 cv e 314 Nm de torque.
A arquitetura de tração é incomum para um coupé esportivo. Não há uma transmissão tradicional; o motor elétrico move as rodas dianteiras via redutor de estágio único, enquanto o motor a combustão entra em cena através de uma embreagem de bloqueio. É uma escolha técnica ousada que altera a dinâmica de entrega de potência.
Na prática, a relação peso-potência é preocupante. O carro pesa 1.478 kg — 136 kg a mais que o Prelude de 25 anos atrás — mas entrega a mesma performance dinâmica. A potência equivale à do Civic Si, embora o torque seja superior.
O ponto positivo reside no chassi. O Prelude herda do Civic Type R a suspensão dianteira, a suspensão traseira, os cubos de roda e o quadro auxiliar rígido. Embora a calibração seja diferente, a base mecânica é robusta e deve compensar a natureza pacata do motor híbrido nas curvas.
O preço parte de US$ 43.695, podendo chegar a US$ 44.545 conforme a versão. Para a faixa de preço, o pacote de conveniência é magro. Mesmo com um acabamento superior ao do Civic Hybrid, faltam itens básicos para esse segmento, como ventilação nos bancos, aquecimento do volante ou ajustes elétricos nos assentos.
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