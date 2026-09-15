Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Mitsubishi Eclipse Cross elétrico ganha versão mais barata e maior autonomia

Carros

A Mitsubishi reformulou a linha elétrica do crossover Eclipse Cross para o mercado europeu, focando em dois pilares: redução de preço e autonomia. A marca japonesa alterou a configuração técnica do modelo, introduzindo uma versão de entrada mais barata e expandindo a capacidade das baterias nas versões topo de linha.

Mitsubishi Eclipse Cross
Photo: commons.wikimedia.org by Vauxford, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Mitsubishi Eclipse Cross
Neste artigo:

Baterias e potência: as mudanças técnicas

A principal novidade é a nova variante equipada com bateria de 67 kWh. Anteriormente, o mercado europeu tinha acesso apenas à versão de 87 kWh, que encarecia consideravelmente o veículo. Com a nova opção, o preço inicial cai para € 32.990, entregando uma autonomia de 472 km (ciclo WLTP). Essa movimentação é uma resposta direta à pressão de preços exercida pelas marcas chinesas.

Para quem busca máxima autonomia, a versão topo de linha agora conta com uma bateria de 89 kWh, elevando o alcance para até 650 km. Na prática, isso reduz a frequência de recargas em trajetos urbanos semanais.

O conjunto motorizado também foi ajustado, com a potência subindo para 220 cv. No quesito recarga, a Mitsubishi otimizou a eletrônica de potência: o sistema de carga rápida agora permite elevar a bateria de 15% a 80% em menos de 30 minutos, mitigando o tempo de espera em terminais públicos.

Produção europeia e cenário de importação

O Eclipse Cross compartilha a plataforma com o Renault Scenic E-Tech e é fabricado na França. Essa unificação de componentes entre a aliança permitiu reduzir custos de produção, refletindo no preço final ao consumidor.

Embora a Mitsubishi tenha limitado sua presença oficial em certos mercados, como o russo, a chegada desses modelos ocorre via canais de importação paralela. O processo, no entanto, é complexo, exigindo a triangulação por terceiros países para a nacionalização do veículo.

Custos de operação e infraestrutura de carga

A redução do preço de entrada torna o modelo competitivo no segmento de crossovers elétricos compactos. Além do custo de aquisição, a economia operacional é inferior à de modelos a combustão, especialmente em regiões com incentivos fiscais para veículos zero emissão.

Contudo, há um trade-off técnico: o uso intensivo de carregadores ultra-rápidos pode acelerar a degradação química das células da bateria. Para preservar a vida útil do componente mais caro do carro, recomenda-se alternar a carga rápida com ciclos de carga lenta.

Especificação Valor (Modelo Atualizado)
Capacidade da Bateria (Básica / Topo) 67 kWh / 89 kWh
Autonomia Máxima Até 650 km
Potência do Motor 220 cv
Carga Rápida (15-80%) 24 a 28 minutos
Preço Inicial (Europa) A partir de € 32.990

Perguntas frequentes sobre o Eclipse Cross

O Mitsubishi Eclipse Cross atualizado chegará oficialmente ao Brasil?
Atualmente, não há previsão de importação oficial da nova linha elétrica. A disponibilidade depende de importadores independentes.

É possível carregar o veículo em tomadas domésticas comuns?
Sim, mas a velocidade é drasticamente menor. Enquanto estações rápidas levam minutos, a rede doméstica pode demandar entre 20 e 30 horas para uma carga completa.

Qual a real vantagem da nova versão básica?
O custo-benefício. A Mitsubishi reduziu o preço em € 12.700 em relação às versões anteriores, mantendo uma autonomia urbana satisfatória de 472 km.

Haverá versão a gasolina com este novo design?
Esta atualização é específica para as versões elétricas do mercado europeu. Modelos a combustão seguem cronogramas de desenvolvimento distintos.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Dmitriy Sokolov
Agora a ler
Novo Hyundai Elantra Hybrid reduz consumo em 10,4% apesar do tamanho maior
Carros
Novo Hyundai Elantra Hybrid reduz consumo em 10,4% apesar do tamanho maior
Scandi nails: a nova abordagem do minimalismo para o cuidado das unhas
Mulher
Scandi nails: a nova abordagem do minimalismo para o cuidado das unhas
Audi A2 E-Tron resgata design icônico para ser o elétrico mais econômico da marca
Carros
Audi A2 E-Tron resgata design icônico para ser o elétrico mais econômico da marca
Mais populares
Novo Porsche 911 Turbo S Cabriolet atinge 100 km/h em 2,4 segundos com motor híbrido

A Porsche integrou componentes elétricos ao clássico motor boxer para alterar a resposta de aceleração e a dinâmica de saída do novo modelo conversível.

Novo Porsche 911 Turbo S Cabriolet atinge 100 km/h em 2,4 segundos com motor híbrido
Peixe híbrido raro é capturado no Texas com características de duas espécies
Peixe híbrido raro é capturado no Texas com características de duas espécies
Audi A2 E-Tron resgata design icônico para ser o elétrico mais econômico da marca
Gatinhos para a Vida: 7 Raças de Gatos Mais Pequenos para Quem Adora Animais de Estimação Compactos
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Jeans wide leg: a regra de ouro para equilibrar o volume do look
Os lençóis ásperos já não são um problema: uma colher deste produto altera completamente os resultados da lavagem
Um lanche rápido e prático: salsichas panadas e fritas em apenas 10 minutos!
Um lanche rápido e prático: salsichas panadas e fritas em apenas 10 minutos!
últimos materiais
Professores são detidos por falsificação de notas em Tete
Como conseguir volume na raiz de cabelos finos com pó volumizador
Países da Bacia do Zambeze definem bases de programa de resiliência alimentar
Terroristas raptam mulheres e saqueiam aldeia em Cabo Delgado
Mission Efficiency: Volkswagen testa redução de massa e fluxo de ar em trajeto de 1.278 km
Ácidos graxos na urina definem a assinatura olfativa individual de gatos
Brics fizeram uma rara trégua interna: Nova Délhi expôs a nova linha do bloco
Saúde de Moçambique aposta em tecnologia para travar roubos de fármacos
Líbia abre rota marítima direta para a África Ocidental e reduz foco na Europa
Estimulação, coagulação ou ablação: entenda a lógica dos tratamentos faciais
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.