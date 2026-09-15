Mitsubishi Eclipse Cross elétrico ganha versão mais barata e maior autonomia

A Mitsubishi reformulou a linha elétrica do crossover Eclipse Cross para o mercado europeu, focando em dois pilares: redução de preço e autonomia. A marca japonesa alterou a configuração técnica do modelo, introduzindo uma versão de entrada mais barata e expandindo a capacidade das baterias nas versões topo de linha.

Photo: commons.wikimedia.org by Vauxford, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Mitsubishi Eclipse Cross

Baterias e potência: as mudanças técnicas

A principal novidade é a nova variante equipada com bateria de 67 kWh. Anteriormente, o mercado europeu tinha acesso apenas à versão de 87 kWh, que encarecia consideravelmente o veículo. Com a nova opção, o preço inicial cai para € 32.990, entregando uma autonomia de 472 km (ciclo WLTP). Essa movimentação é uma resposta direta à pressão de preços exercida pelas marcas chinesas.

Para quem busca máxima autonomia, a versão topo de linha agora conta com uma bateria de 89 kWh, elevando o alcance para até 650 km. Na prática, isso reduz a frequência de recargas em trajetos urbanos semanais.

O conjunto motorizado também foi ajustado, com a potência subindo para 220 cv. No quesito recarga, a Mitsubishi otimizou a eletrônica de potência: o sistema de carga rápida agora permite elevar a bateria de 15% a 80% em menos de 30 minutos, mitigando o tempo de espera em terminais públicos.

Produção europeia e cenário de importação

O Eclipse Cross compartilha a plataforma com o Renault Scenic E-Tech e é fabricado na França. Essa unificação de componentes entre a aliança permitiu reduzir custos de produção, refletindo no preço final ao consumidor.

Embora a Mitsubishi tenha limitado sua presença oficial em certos mercados, como o russo, a chegada desses modelos ocorre via canais de importação paralela. O processo, no entanto, é complexo, exigindo a triangulação por terceiros países para a nacionalização do veículo.

Custos de operação e infraestrutura de carga

A redução do preço de entrada torna o modelo competitivo no segmento de crossovers elétricos compactos. Além do custo de aquisição, a economia operacional é inferior à de modelos a combustão, especialmente em regiões com incentivos fiscais para veículos zero emissão.

Contudo, há um trade-off técnico: o uso intensivo de carregadores ultra-rápidos pode acelerar a degradação química das células da bateria. Para preservar a vida útil do componente mais caro do carro, recomenda-se alternar a carga rápida com ciclos de carga lenta.

Especificação Valor (Modelo Atualizado) Capacidade da Bateria (Básica / Topo) 67 kWh / 89 kWh Autonomia Máxima Até 650 km Potência do Motor 220 cv Carga Rápida (15-80%) 24 a 28 minutos Preço Inicial (Europa) A partir de € 32.990

Perguntas frequentes sobre o Eclipse Cross

O Mitsubishi Eclipse Cross atualizado chegará oficialmente ao Brasil?

Atualmente, não há previsão de importação oficial da nova linha elétrica. A disponibilidade depende de importadores independentes. É possível carregar o veículo em tomadas domésticas comuns?

Sim, mas a velocidade é drasticamente menor. Enquanto estações rápidas levam minutos, a rede doméstica pode demandar entre 20 e 30 horas para uma carga completa. Qual a real vantagem da nova versão básica?

O custo-benefício. A Mitsubishi reduziu o preço em € 12.700 em relação às versões anteriores, mantendo uma autonomia urbana satisfatória de 472 km. Haverá versão a gasolina com este novo design?

Esta atualização é específica para as versões elétricas do mercado europeu. Modelos a combustão seguem cronogramas de desenvolvimento distintos.