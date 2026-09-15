Infraestrutura precária nos EUA força GM a mudar planos para a Cadillac

A General Motors abandonou o cronograma que previa a marca Cadillac 100% elétrica até 2030. A manutenção desse prazo, diante do cenário atual, representaria um risco financeiro excessivo para a companhia.

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O movimento reflete uma tendência global: montadoras estão recuando na pressa de eliminar os motores a combustão. A estratégia agora migra para a hibridização gradual das linhas, priorizando a neutralidade de carbono antes da substituição total das propulsões.

Em entrevista à Fortune, a CEO da GM, Mary Barra, admitiu que a transição enfrenta obstáculos práticos. O principal gargalo é a infraestrutura. Embora verbas tenham sido liberadas via leis de infraestrutura nos EUA anos atrás, a burocracia e a demora na liberação de alvaras travaram a instalação de redes de carregamento.

O mercado americano diverge da China e da Europa, onde a demanda por EVs segue alta impulsionada por regulações governamentais rígidas. Nos Estados Unidos, a queda na procura resultou em estoques acumulados de veículos elétricos nos pátios das concessionárias.

Para o consumidor, a falta de postos de recarga confiáveis gera a chamada "ansiedade de autonomia" (range anxiety). Mesmo modelos com baterias para 500 km tornam-se inviáveis para longas viagens se a rede de carregamento rápido for instável. É esse cenário que força o retorno da GM aos híbridos.

Atualmente, a GM possui lacunas nos segmentos de crossovers compactos e médios, onde os híbridos superam tanto os elétricos puros quanto os modelos a combustão. Após experiências anteriores malsucedidas com a tecnologia, Barra planeja reinserir híbridos justamente onde o comprador recusa concessões sobre a autonomia do veículo.

O retorno aos híbridos sinaliza que a eletrificação total é impossível sem a transformação radical do ambiente urbano e rodoviário. O veículo híbrido deixa de ser uma medida paliativa para se tornar a única ferramenta viável de retenção do cliente que não quer depender da sorte ao encontrar um carregador em motéis de beira de estrada.

A transição completa da GM para a tração elétrica ocorrerá, mas não mais até 2035. O novo prazo não depende da capacidade de engenharia da montadora, mas da velocidade com que o governo implementará a rede de carregamento no país.