Tesla Roadster: design agressivo e microturbinas podem mudar o patamar do modelo

A Tesla marcou para o dia 1º de outubro a apresentação da versão final do Roadster. O projeto, que deveria servir como a vitrine tecnológica da marca, arrasta-se há nove anos desde o conceito original. O cronograma de vendas, previsto inicialmente para seis anos atrás, tornou-se um ciclo de adiamentos sucessivos: de 2020 para 2022, depois 2023 e 2024, período em que a empresa silenciou sobre o modelo para focar no Cybercab.

Photo: commons.wikimedia.org by Editor928, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Tesla Roadster

As promessas de 2017

No lançamento do protótipo, a Tesla apresentou números que continuam agressivos para os padrões atuais:

Aceleração de 0 a 100 km/h em 1,9 segundo;

Velocidade máxima superior a 400 km/h;

Autonomia de 1.000 km.

Se em 2017 esses dados soavam como ficção, hoje eles são a régua. O mercado não aceitará mais apenas promessas em comunicados; o carro de série precisará confirmar esses valores em testes reais.

Propulsão a jato e novo visual

O mistério do evento gira em torno do slogan "go for launch". Tudo indica que a Tesla integrará microturbinas da SpaceX. Segundo Elon Musk, essa tecnologia reduziria a aceleração de 0 a 100 km/h para impressionantes 1,1 segundo — quase a metade do tempo de um Fórmula 1 atual.

O teaser revela que a estética mudou. O minimalismo do conceito, que lembrava um Model S, deu lugar a linhas agressivas. As imagens mostram rastros de exaustão dos motores, um aerofólio robusto e uma lanterna traseira contínua. Essa mudança radical no design não é apenas cosmética; ela impacta diretamente a aerodinâmica e a estabilidade em altas velocidades.

O cenário do evento

A apresentação ocorrerá em Waco, no Texas. A escolha da cidade, que abriga o Lago Waco, levanta suspeitas. Considerando a promessa não cumprida de transformar a Cybertruck em um barco, há a possibilidade de que o Roadster demonstre alguma capacidade de flutuação ou deslocamento sobre a água.

Custos e disputa de mercado

As versões pré-série foram estimadas anteriormente em £150.000 para o modelo padrão e £185.000 para a Founders Series. Não se sabe quantos depósitos ainda permanecem ativos após quase uma década de espera.

A data não parece coincidência: o evento acontece na mesma semana do debut do novo Jaguar Type 01. Dado o histórico de provocações de Musk contra o renascimento da Jaguar — chegando a questionar publicamente no X se a marca ainda vendia carros -, o lançamento do Roadster parece um movimento calculado para monopolizar a atenção da indústria.