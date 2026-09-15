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Mission Efficiency: Volkswagen testa redução de massa e fluxo de ar em trajeto de 1.278 km

Carros

O Volkswagen Mission Efficiency não é apenas um conceito visual; é um estudo de caso sobre a física do deslocamento. O objetivo aqui não foi criar um carro potente, mas sim o veículo de estrada com a menor resistência ao avanço já registrado. O resultado veio sem componentes exóticos, focando exclusivamente em dois pilares: aerodinâmica extrema e redução de massa.

Fábrica de montagem da Volkswagen em Chattanooga
Photo: commons.wikimedia.org by Harrison Keely, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Fábrica de montagem da Volkswagen em Chattanooga

A física dos números

O dado central é o coeficiente de arrasto (Cx) de 0,158. Enquanto elétricos modernos focados em eficiência costumam orbitar a marca de 0,20, o Mission Efficiency reduz drasticamente a resistência do ar. Somando isso a uma área frontal mínima de 2,08 m², o ganho em consumo torna-se exponencial.

Na prática, em condições controladas (68 km/h, sem ar-condicionado), o consumo caiu para 6,48 kWh/100 km. No entanto, o teste real foi a viagem de Wolfsburg a Viena (1.278 km). Com média de 67,7 km/h, o gasto real foi de 6,89 kWh/100 km.

Com uma bateria de 54,9 kWh, o carro precisou de apenas uma recarga em todo o trajeto, chegando ao destino com autonomia residual de 164 km. Em termos matemáticos, o alcance total em um único ciclo sob essas condições ultrapassa os 1.400 km.

Engenharia aplicada: o que mudou?

A base é a plataforma MEB+ com tração dianteira, utilizando a mecânica do ID. Polo. O motor APP290 entrega 135 cv e 264 Nm, com a vantagem de pesar apenas 75 kg. A eficiência não vem de um motor novo, mas de como o carro interage com o vento:

  • Boat tailing: A carroceria afunila na traseira (formato de gota), evitando que o fluxo de ar se desprenda abruptamente e crie vácuos que "puxam" o carro para trás.
  • Gestão de fluxo frontal: Três aberturas dianteiras operam em cinco configurações. Quando o resfriamento não é necessário, elas fecham totalmente para atingir o Cx de 0,158.
  • Controle de turbulência: Rodas traseiras carenadas e arcos dianteiros ajustados ao limite do pneu. O conjunto é completado por pneus Continental EcoContact 7 com flancos otimizados.
  • Geometria do chassi: O eixo traseiro é 170 mm mais estreito que o do ID. Polo. Isso permite que mais ar flua pelo assoalho, que é quase totalmente selado por painéis.

Um detalhe técnico interessante: a Volkswagen manteve os espelhos convencionais. Testes mostraram que câmeras consomem energia excessiva e o ganho aerodinâmico não justifica a complexidade e o custo do sistema.

Minimalismo elétrico

Internamente, qualquer item que consumisse watts ou adicionasse peso foi removido. Não há tela de multimídia (substituída por um trilho para smartphones) nem alto-falantes integrados. Até os tapetes foram eliminados, substituídos por um piso de compósito leve com insertos de borracha.

Para alimentar a eletrônica de bordo, o teto e a porta traseira possuem painéis solares de 370 W. Eles não carregam a bateria de tração, mas podem adicionar até 30 km de autonomia diária em condições ideais.

O Mission Efficiency, sucessor espiritual do XL1, prova que a autonomia não depende apenas de baterias maiores, mas de reduzir a energia necessária para vencer a resistência do ar.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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