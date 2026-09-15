Opel Astra H com câmbio Easytronic: por que este modelo é um risco no mercado de usados

O Opel Astra H é conhecido no mercado de usados por ser um tanque, fruto de dez anos de produção e motores robustos. Mas existe uma configuração específica que transforma o carro em um ralo de dinheiro: as versões equipadas com o câmbio robotizado Easytronic.
O problema central está na caixa F13 MTA de cinco marchas, que equipou não só a Astra, mas também Corsa, Meriva e Zafira até 2018. É comum encontrá-la acoplada ao motor 1.6 aspirado. O preço atrativo no anúncio esconde um custo de manutenção que torna o carro quase impossível de revender após certa quilometragem.
Na prática, o dono enfrenta três frentes de problemas:
A durabilidade da embreagem é o ponto mais crítico. Em uso urbano, é raro que passe dos 100 mil km; a média de troca real fica entre 50 e 70 mil km. Para quem usa o carro no trânsito pesado, isso significa trocas frequentes e caras.
O risco de pane repentina e a conta alta da oficina fazem do conjunto "1.6 + Easytronic" uma escolha errada. Para quem busca tranquilidade e valor de revenda, a solução é investir um pouco mais e procurar a Astra H com o câmbio automático convencional (conversor de torque). É a diferença entre ter um carro confiável ou um problema constante na garagem.
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