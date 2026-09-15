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Novo Porsche 911 Turbo S Cabriolet atinge 100 km/h em 2,4 segundos com motor híbrido

Carros

Carros elétricos mudaram a percepção de aceleração: o torque instantâneo faz qualquer esportivo a combustão parecer lento. Para recuperar essa sensação, o Porsche 911 Turbo S Cabriolet 2026 aposta em uma estratégia diferente: unir a dinâmica de um EV ao caráter mecânico do motor boxer.

porshe taycan
Photo: Wikipedia by Vauxford, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
porshe taycan

A solução técnica vem através do sistema T-Hybrid. Aqui, a eletrificação não foca em economia de combustível, mas na eliminação do turbo lag e no reforço da arrancada. Um motor elétrico foi integrado à transmissão pré-seletiva de oito marchas, alimentado por uma bateria de íons de lítio posicionada na frente, somando 80 cv ao conjunto. O núcleo do sistema segue sendo o boxer 3.6 biturbo com turbos elétricos (631 cv), totalizando 701 cv de potência combinada.

Na prática, o resultado é imediato: 0 a 100 km/h em 2,4 segundos e velocidade máxima de 322 km/h. O ganho real aparece nos intervalos curtos: o carro atinge 50 km/h em menos de um segundo e chega aos 200 km/h em seis segundos, simulando a resposta linear dos motores elétricos via Launch Control.

O custo dessa arquitetura é o peso. A combinação do sistema híbrido com a estrutura do conversível elevou a massa para 1.816 kg — 120 kg a mais que o cupê da geração anterior. Para neutralizar a inércia em curvas, a Porsche implementou três soluções de chassi:

  • Estabilizadores ativos de 400 volts, que minimizam a inclinação da carroceria em curvas fechadas.
  • Eixo dianteiro esterçante, para melhorar a precisão da entrada de curva e a estabilidade.
  • Pneus Pirelli P Zero com largura ampliada em 10 mm (255/35 R20 na frente e 325/30 R21 atrás).

Para frear essa massa, o modelo utiliza discos de carbono-cerâmica de 16,5 polegadas na dianteira e 16,1 na traseira, item essencial para um carro nessa faixa de performance.

A dirigibilidade mantém a versatilidade do 911, transitando entre o trânsito urbano e estradas abertas. O único ponto crítico é o espaço interno: embora possua quatro assentos, o espaço traseiro é extremamente limitado para adultos.

Especificação Valor
Motor Boxer 3.6L Híbrido + Motor Elétrico
Potência Total 701 cv
0-100 km/h 2,4 s
Velocidade Máxima 322 km/h
Peso 1.816 kg
Preço Base a partir de US$ 286.650

No segmento de supercarros, o custo-benefício torna-se relativo. Enquanto o preço de entrada é US$ 286.650, configurações personalizadas — como a unidade em Oak Green Metallic com interior Truffle Brown — elevam a fatura para US$ 304.330.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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