Os carros elétricos já não são surpresa: a Xiaomi construiu algo incrível no tejadilho do seu novo SUV

No mercado chinês de elétricos, potência bruta já não garante vendas. Para romper a saturação, as marcas agora buscam nichos específicos. A Xiaomi, que entrou no setor com a aura de gigante da tecnologia, decidiu mirar nos entusiastas de outdoor com o SUV Skynomad N90.

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O diferencial técnico da versão Max Explorer Edition é a cápsula residencial eletrônica integrada ao teto. Não se trata de um acessório externo ou tenda sobre racks, mas de parte da estrutura do veículo. Na prática, isso transforma o carro em um posto móvel de observação da natureza ou fotografia selvagem, eliminando a montagem manual de equipamentos de camping.

Para sustentar a proposta de aventura, a Xiaomi equipou o N90 com capacidade de transpor trechos alagados de até 750 mm. O carro também traz a função de flutuação de emergência — tecnologia vista no Yangwang U8 — que mantém o veículo na superfície ao cair em águas profundas.

No interior, o espaço acomoda sete pessoas, com 11 configurações de layout para o salão. Para viagens longas, a marca instalou poltronas com efeito "gravidade zero", ventilação e massagem. Um detalhe funcional é o console central móvel, que opera também como geladeira.

Para resolver a limitação de autonomia em áreas remotas, o N90 utiliza a arquitetura EREV (veículo elétrico com extensor de alcance). Um motor turbo de 1,5 litro atua exclusivamente como gerador para alimentar dois motores elétricos: o dianteiro com 282 cv e o traseiro com 134 cv.

Essa configuração altera a dinâmica de uso: a autonomia puramente elétrica é de 463 km, mas o alcance total, combinando combustível e bateria, ultrapassa os 1.600 km. O carro deixa de ser um gadget urbano para se tornar uma ferramenta de expedição, capaz de enfrentar longas distâncias sem depender de postos de recarga.

A escolha pelo sistema EREV em SUVs é um compromisso pragmático. No off-road, o consumo de energia dispara e a infraestrutura de carregamento é inexistente. Ter um motor a combustão funcionando como um "powerbank" é a única forma de viabilizar o uso real do veículo em expedições.