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A ilusão do conforto barato: como revender um carro novo pode tornar-se um sério fiasco financeiro

Carros

Ao escolher entre um carro chinês novo e um japonês, o comprador costuma ignorar o custo real de posse, focando apenas no preço da etiqueta. Marcas chinesas seduzem com telas gigantes e tecnologia acessível, mas o prejuízo aparece na hora de passar o carro adiante.

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Photo: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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O peso da revenda no bolso

O fator que define se o negócio foi lucrativo é o valor residual: quanto sobra do seu dinheiro após a venda no mercado de usados. É aqui que a conta muda de figura.

Modelos japoneses, como Toyota e Honda, seguram o preço com força. Após três anos de uso, esses carros costumam reter entre 65% e 75% do valor original. Na prática, um carro comprado por R$ 1,7 milhão (conversão proporcional ao exemplo) poderia ser revendido por R$ 1,1 a 1,3 milhão.

Já os chineses fabricados entre 2022 e 2024 perdem de 30% a 40% do valor no mesmo período. Um sedã de R$ 2,3 milhões cairia para a faixa de R$ 1,4 a 1,6 milhão. No segmento de elétricos premium, a queda é ainda mais brusca, pois a bateria degrada e a tecnologia fica obsoleta rapidamente.

Comparativo de desvalorização (3 anos)

Parâmetro Japoneses (Toyota, Honda) Chineses (Novas marcas)
Retenção de valor (%) 65-75% 60-70% (queda de 30-40%)
Exemplo: Preço de compra 1,7 mi 2,3 mi
Exemplo: Preço após 3 anos 1,1-1,3 mi 1,4-1,6 mi

Por que o japonês não desvaloriza?

A estabilidade de preço dos japoneses não é sorte, mas resultado de quatro pilares:

  • Mecânica previsível: Motores como as séries 1NZ, 2ZR e Skyactiv são conhecidos em qualquer oficina. O mecânico sabe onde o carro quebra e como consertar.
  • Peças à mão: Itens de desgaste são fáceis de encontrar, mantendo o custo de manutenção preventiva baixo.
  • Seguro justo: As seguradoras têm décadas de dados sobre colisões desses modelos, o que reflete em apólices mais equilibradas.
  • Ciclos longos: A demora em trocar gerações de modelos mantém o interesse por versões anteriores.

Os chineses ainda não montaram essa estrutura. Peças de lataria ou módulos eletrônicos podem levar de duas a seis semanas para chegar. Além disso, faltam especialistas em sistemas de alta voltagem fora dos grandes centros, o que torna o carro um risco para quem compra usado.

A conta final

Para saber o custo real, deve-se olhar para o TCO (Custo Total de Propriedade): soma-se a compra, as revisões, o seguro e subtrai-se o valor da revenda.

A diferença de R$ 200 mil a R$ 400 mil na hora da venda costuma anular qualquer vantagem de preço inicial ou mimos tecnológicos que os carros chineses oferecem.

Como observa o engenheiro Alexei Tikhonov, a liquidez dos japoneses vem da transparência técnica. O comprador de usados sabe exatamente o que está levando e quanto a manutenção vai custar, transformando o carro em um ativo financeiro seguro.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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