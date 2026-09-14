A ilusão do conforto barato: como revender um carro novo pode tornar-se um sério fiasco financeiro

Ao escolher entre um carro chinês novo e um japonês, o comprador costuma ignorar o custo real de posse, focando apenas no preço da etiqueta. Marcas chinesas seduzem com telas gigantes e tecnologia acessível, mas o prejuízo aparece na hora de passar o carro adiante.
O fator que define se o negócio foi lucrativo é o valor residual: quanto sobra do seu dinheiro após a venda no mercado de usados. É aqui que a conta muda de figura.
Modelos japoneses, como Toyota e Honda, seguram o preço com força. Após três anos de uso, esses carros costumam reter entre 65% e 75% do valor original. Na prática, um carro comprado por R$ 1,7 milhão (conversão proporcional ao exemplo) poderia ser revendido por R$ 1,1 a 1,3 milhão.
Já os chineses fabricados entre 2022 e 2024 perdem de 30% a 40% do valor no mesmo período. Um sedã de R$ 2,3 milhões cairia para a faixa de R$ 1,4 a 1,6 milhão. No segmento de elétricos premium, a queda é ainda mais brusca, pois a bateria degrada e a tecnologia fica obsoleta rapidamente.
|Parâmetro
|Japoneses (Toyota, Honda)
|Chineses (Novas marcas)
|Retenção de valor (%)
|65-75%
|60-70% (queda de 30-40%)
|Exemplo: Preço de compra
|1,7 mi
|2,3 mi
|Exemplo: Preço após 3 anos
|1,1-1,3 mi
|1,4-1,6 mi
A estabilidade de preço dos japoneses não é sorte, mas resultado de quatro pilares:
Os chineses ainda não montaram essa estrutura. Peças de lataria ou módulos eletrônicos podem levar de duas a seis semanas para chegar. Além disso, faltam especialistas em sistemas de alta voltagem fora dos grandes centros, o que torna o carro um risco para quem compra usado.
Para saber o custo real, deve-se olhar para o TCO (Custo Total de Propriedade): soma-se a compra, as revisões, o seguro e subtrai-se o valor da revenda.
A diferença de R$ 200 mil a R$ 400 mil na hora da venda costuma anular qualquer vantagem de preço inicial ou mimos tecnológicos que os carros chineses oferecem.
Como observa o engenheiro Alexei Tikhonov, a liquidez dos japoneses vem da transparência técnica. O comprador de usados sabe exatamente o que está levando e quanto a manutenção vai custar, transformando o carro em um ativo financeiro seguro.
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