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Audi A2 E-Tron resgata design icônico para ser o elétrico mais econômico da marca

Carros

A Audi resgatou a nomenclatura A2 para um novo crossover elétrico, o A2 E-Tron. O modelo original dos anos 2000 era um experimento de design com proporções de minivan; a versão atual mantém a silhueta característica, com o arco do teto que termina abruptamente antes da porta traseira.

Audi A2
Photo: commons.wikimedia.org by Semnoz из французский Википедия, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Audi A2

A engenharia ajustou as proporções para acomodar elementos de SUV, expandindo o volume da carroceria atrás da última janela. A arquitetura preserva as laterais altas e a pegada compacta, focando na manobrabilidade urbana sem sacrificar o espaço interno.

O ponto central do projeto é a eficiência energética. O A2 E-Tron oferece três capacidades de bateria: 52, 61 e 82 kWh. A versão topo de linha atinge 645 km de autonomia (ciclo WLTP), com um consumo inferior a 5 milhas por kWh. Como comparação, o Mercedes-Benz CLA registra 5,8 milhas por kWh. Para um crossover, esses números posicionam o A2 como o elétrico mais econômico da Audi, apesar de ser o menor da gama.

Na prática, essa eficiência reduz a dependência de pontos de recarga. Em carros compactos, isso é crucial, pois cada litro de volume dedicado às baterias subtrai espaço útil do habitáculo.

A transição para a tração elétrica nesse formato de carroceria é tecnicamente coerente. O design em formato de "caixa" facilita a instalação do pack de baterias no assoalho. Isso mantém o centro de gravidade baixo e preserva a capacidade do porta-malas, evitando o efeito de assoalho elevado comum em crossovers convencionais.

Apesar do foco técnico, o modelo deve ficar restrito ao mercado europeu. A Audi of America confirmou que não há planos de importação para os Estados Unidos. O posicionamento premium da marca no mercado americano conflita com o formato de um city car elétrico, especialmente diante da queda de demanda por EVs na região.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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