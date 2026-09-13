Preço do combustível impulsiona busca por carros elétricos nos EUA

O mercado de veículos elétricos (EV) nos Estados Unidos vive um paradoxo. Enquanto as vendas de modelos zero quilômetro recuaram após o governo Trump cortar subsídios e programas de infraestrutura, o preço dos combustíveis fósseis tornou-se o novo motor de demanda. Com o diesel ultrapassando a marca de US$ 6 por galão, o custo na bomba superou a influência de qualquer incentivo governamental.

Photo: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved EUA, Washington

Dados da Here Technologies e SBD Automotive revelam que 56% dos motoristas americanos agora demonstram interesse por elétricos motivados exclusivamente pelos preços nos postos. A transição deixou de ser ideológica ou ecológica para se tornar pragmática: a economia mensal no abastecimento pesa mais que o posicionamento político.

A barreira da infraestrutura, antes central no discurso contrário aos EVs, começa a ceder. O percentual de condutores que consideram a rede de recarga pública aceitável saltou de 28% em 2025 para 47% atualmente. Entre quem já opera um elétrico, a satisfação com a rede é de 85%. O cenário reflete a realidade do consumidor americano de casas individuais, onde a recarga noturna residencial resolve a maior parte da logística, deixando o gargalo apenas para moradores de edifícios.

Contudo, o entrave deslocou-se da autonomia para o preço de aquisição. 40% dos entrevistados apontam o custo dos veículos como o principal impedimento. Esse cenário força montadoras a revisarem a estratégia de portfólio, com Ford e Slate focando agora em picapes elétricas de baixo custo.

A Ford, por exemplo, projeta vender 100 mil unidades da picape Fathom logo no primeiro ano. O número é agressivo quando comparado ao F-150 Lightning, que levou cinco anos para atingir a mesma marca antes de ser descontinuado. A aposta da Ford testa se o desejo de economizar combustível compensa a capacidade financeira do comprador de adquirir um veículo novo.

A tendência indica que a migração para a tração elétrica é irreversível para quem já a experimentou: 77% dos atuais donos de EVs pretendem manter a tecnologia no próximo carro. Enquanto os preços dos novos seguem proibitivos, o mercado de usados bate recordes. No fim, a alta do petróleo, impulsionada por tensões geopolíticas, está acelerando a eletrificação da frota americana de forma mais eficiente do que as próprias estratégias ambientais.