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Toyota Land Cruiser 250 ganhará atualizações para enfrentar novo Mitsubishi Pajero

Carros

A volta do Mitsubishi Pajero ao segmento de SUVs com chassi força a Toyota a ajustar a estratégia do Land Cruiser 250. O embate central acontece nos motores a diesel, onde o torque em baixas rotações define a capacidade de reboque e o desempenho em condições severas.

Toyota Land Crusier
Photo: Wikipedia by Luftfahrrad, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Toyota Land Crusier

A Toyota deve atualizar a linha diesel do Land Cruiser 250 (Prado) até o final de 2026. O plano é migrar para as versões diesel as melhorias já implementadas nas motorizações a gasolina. Não se trata de reformulação mecânica, mas de ajustes em conveniência e segurança: a inclusão do sistema de assistência Toyota Teammate, reforço na proteção antifurto e bancos dianteiros com memória e ajuste elétrico em oito direções.

Essas mudanças tentam elevar o veículo de uma ferramenta puramente utilitária para um padrão mais urbano, visando reter clientes diante da nova oferta da Mitsubishi.

Do lado técnico, a Mitsubishi aposta em um turbodiesel 2.4 litros de 201 cv e 481 Nm de torque. É a configuração tradicional para este segmento: potência moderada com alta capacidade de tração.

A atualização do Land Cruiser 250 deve elevar os preços em cerca de 6%. No mercado japonês, a estimativa de custos para as versões diesel é a seguinte:

Versão Preço estimado (Ienes) Valor aproximado (USD)
GX (entrada) 5,5 milhões ~$35.700
VX 6,6 milhões ~$43.300
ZX (topo de linha) 7,7 milhões ~$50.500

Com o preço inicial do novo Pajero estimado em 6,1 milhões de ienes (~$40.100), a Toyota mantém a versão de entrada do Land Cruiser abaixo do concorrente para preservar a competitividade de preço.

Nos Estados Unidos, a dinâmica é diferente. O mercado americano não opera com motores diesel para esses modelos. O Land Cruiser chega aos EUA com o conjunto híbrido i-Force Max (2.4L, 326 cv e 630 Nm), priorizando desempenho e normas de emissões sobre a robustez do diesel.

O Pajero a diesel também não deve chegar ao mercado americano. A Mitsubishi confirmou o desenvolvimento de versões eletrificadas para seus SUVs de chassi; apenas um sistema híbrido permitiria o retorno do modelo (possivelmente como Montero) aos EUA, onde o domínio pertence ao Sequoia e ao 4Runner.

Para o consumidor americano, o SUV com chassi deixou de ser um instrumento de off-road para se tornar um acessório de status, o que justifica a preferência por híbridos em detrimento dos motores a diesel tradicionais.

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Author`s name Petr Ermilin
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