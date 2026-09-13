Toyota Land Cruiser 250 ganhará atualizações para enfrentar novo Mitsubishi Pajero

A volta do Mitsubishi Pajero ao segmento de SUVs com chassi força a Toyota a ajustar a estratégia do Land Cruiser 250. O embate central acontece nos motores a diesel, onde o torque em baixas rotações define a capacidade de reboque e o desempenho em condições severas.
A Toyota deve atualizar a linha diesel do Land Cruiser 250 (Prado) até o final de 2026. O plano é migrar para as versões diesel as melhorias já implementadas nas motorizações a gasolina. Não se trata de reformulação mecânica, mas de ajustes em conveniência e segurança: a inclusão do sistema de assistência Toyota Teammate, reforço na proteção antifurto e bancos dianteiros com memória e ajuste elétrico em oito direções.
Essas mudanças tentam elevar o veículo de uma ferramenta puramente utilitária para um padrão mais urbano, visando reter clientes diante da nova oferta da Mitsubishi.
Do lado técnico, a Mitsubishi aposta em um turbodiesel 2.4 litros de 201 cv e 481 Nm de torque. É a configuração tradicional para este segmento: potência moderada com alta capacidade de tração.
A atualização do Land Cruiser 250 deve elevar os preços em cerca de 6%. No mercado japonês, a estimativa de custos para as versões diesel é a seguinte:
|Versão
|Preço estimado (Ienes)
|Valor aproximado (USD)
|GX (entrada)
|5,5 milhões
|~$35.700
|VX
|6,6 milhões
|~$43.300
|ZX (topo de linha)
|7,7 milhões
|~$50.500
Com o preço inicial do novo Pajero estimado em 6,1 milhões de ienes (~$40.100), a Toyota mantém a versão de entrada do Land Cruiser abaixo do concorrente para preservar a competitividade de preço.
Nos Estados Unidos, a dinâmica é diferente. O mercado americano não opera com motores diesel para esses modelos. O Land Cruiser chega aos EUA com o conjunto híbrido i-Force Max (2.4L, 326 cv e 630 Nm), priorizando desempenho e normas de emissões sobre a robustez do diesel.
O Pajero a diesel também não deve chegar ao mercado americano. A Mitsubishi confirmou o desenvolvimento de versões eletrificadas para seus SUVs de chassi; apenas um sistema híbrido permitiria o retorno do modelo (possivelmente como Montero) aos EUA, onde o domínio pertence ao Sequoia e ao 4Runner.
Para o consumidor americano, o SUV com chassi deixou de ser um instrumento de off-road para se tornar um acessório de status, o que justifica a preferência por híbridos em detrimento dos motores a diesel tradicionais.
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