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Crossover elétrico IM LS6 elimina ligação mecânica entre volante e rodas

Carros

O crossover elétrico IM LS6 chega ao mercado com preço inicial de 209.900 yuans (aproximadamente R$ 175 mil). O custo baixo para a categoria contrasta com a adoção de soluções técnicas geralmente restritas ao segmento de luxo ou à indústria aeroespacial.

Li 9
Photo: Wikipedia by SAIC GM sucks, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Li 9

A principal ruptura de engenharia está na direção. O IM LS6 utiliza o sistema Steer-by-Wire, eliminando a conexão mecânica física entre o volante e as rodas. A substituição da coluna de direção por sinais elétricos permitiu que as rodas traseiras estercem até 18 graus. Para um veículo de 4.937 mm de comprimento, isso resulta em um raio de giro de apenas 4,49 metros, aproximando a manobrabilidade de um carro compacto.

A ausência de um eixo físico introduz um risco crítico: a perda total de controle em caso de falha elétrica. Para mitigar isso, a IM implementou um sistema de tripla redundância. Se o circuito principal falha, o segundo assume instantaneamente. Caso ambos falhem, o controle é transferido para o eixo traseiro, garantindo que o motorista consiga imobilizar o veículo com segurança.

Como não há vínculo mecânico com o asfalto, o feedback tátil do volante é sintético. O computador de bordo gera vibrações para simular a sensação da superfície da estrada, mimetizando a resposta de sistemas hidráulicos ou elétricos convencionais. Essa arquitetura também viabiliza a condução autônoma de nível 4: sem a trava física do volante no eixo dianteiro, o componente pode ser recolhido ou bloqueado, permitindo que o ocupante mude sua posição no interior.

A eficiência energética é gerenciada pela arquitetura NEO. O sistema monitora em tempo real variáveis como temperatura externa, comportamento do condutor e nível de carga para redistribuir a energia entre os componentes. O resultado é um consumo de 12,7 kWh por 100 km.

As configurações de potência são divididas em três versões:

Configuração Potência 0 a 100 km/h
Tração Traseira (Base) 333 cv -
Tração Traseira (Performance) 408 cv -
Tração Integral 680 cv 3,48 s

A autonomia varia entre 650 km e 782 km, dependendo da capacidade da bateria e da versão escolhida. No software, o carro integra um agente de IA que planeja rotas complexas com múltiplas paradas (como supermercado, casa e estação de recarga), ajustando o trajeto conforme o tráfego em tempo real.

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Author`s name Petr Ermilin
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