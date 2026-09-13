Sitrak 4x2 Pure Electric: o cavalo mecânico que recarrega em 30 minutos

A Sinotruk chega ao mercado europeu com o Sitrak 4x2 Pure Electric, um cavalo mecânico elétrico apresentado na IAA Transportation em Hannover. Para o operador logístico, a questão central não é a sustentabilidade, mas a viabilidade de substituir o diesel em trajetos longos sem comprometer o cronograma de entrega.

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Para enfrentar a limitação de autonomia, a engenharia da Sitrak adotou uma arquitetura de 800 V e uma bateria de 600 kWh integrada ao chassi. Essa integração reduz a massa estrutural e melhora a distribuição de carga sobre os eixos. Com um conjunto transportando 44 toneladas, a autonomia declarada chega a quase 500 km, com consumo médio de 110 kWh por 100 km.

O gargalo da operação elétrica é o tempo de inatividade. O modelo promete recarregar de 20% a 80% em 30 minutos, o que, na prática, alinha o abastecimento energético ao tempo de descanso obrigatório do motorista.

Outros componentes técnicos definem a eficiência e o custo operacional do veículo:

Eixo elétrico: entrega torque de pico de 44.000 Nm e eficiência de transmissão de 94,44%, permitindo a tração de 44 toneladas em aclives com menor perda energética.

entrega torque de pico de 44.000 Nm e eficiência de transmissão de 94,44%, permitindo a tração de 44 toneladas em aclives com menor perda energética. Baterias: densidade energética de 160 Wh/kg e proteção IP68. O sistema suporta a troca rápida de módulos (Battery Swap), eliminando a espera pela recarga em locais com a infraestrutura adequada.

densidade energética de 160 Wh/kg e proteção IP68. O sistema suporta a troca rápida de módulos (Battery Swap), eliminando a espera pela recarga em locais com a infraestrutura adequada. Carregamento: bloco de 1280 kW compatível com o padrão europeu CCS2.

Para mitigar a falta de pontos de recarga em rotas remotas, a Sinotruk apresentou estações híbridas eólicas e solares com acumuladores de energia, tecnologia já aplicada em 33 países para criar hubs energéticos autônomos em pátios de descanso.

Os números refletem a expansão da marca: nos primeiros sete meses de 2026, as vendas de caminhões elétricos subiram 128,6%, totalizando 24.900 unidades. No volume geral de veículos pesados, a Sinotruk entregou 218.700 máquinas, detendo 29,4% do mercado global e liderando as vendas e exportações do setor.

A transição para a arquitetura de 800 V e a implementação do Battery Swap são tentativas diretas de resolver o dilema do transporte elétrico: o conflito entre o peso excessivo das baterias e o tempo prolongado de recarga.