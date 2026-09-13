Horse Powertrain abre centro nos EUA para oferecer motores híbridos e a combustão

A Horse Powertrain, joint venture entre Renault e Geely, estabeleceu um hub de engenharia e comercial em Southfield, Michigan. A escolha da localização é estratégica: a empresa quer estar no mesmo fuso horário e na mesma cidade que a cúpula das montadoras americanas para agilizar a oferta de motores a combustão e sistemas híbridos.

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O movimento ocorre enquanto a transição total para veículos elétricos nos Estados Unidos perde tração. Para as montadoras, desenvolver motores modernos ou sistemas híbridos internamente hoje implica riscos bilionários e anos de P&D. Com a queda na demanda por elétricos puros e a manutenção de normas rígidas de emissões, a compra de hardware pronto de fornecedores externos torna-se a rota mais pragmática.

O portfólio da Horse para o mercado americano foca em soluções modulares para diferentes segmentos:

Resistência hídrica: Motor de 248 cv com certificação IPX8, capaz de operar totalmente submerso, voltado para SUVs e off-roads com capacidade de transposição de profundidades.

Motor de 248 cv com certificação IPX8, capaz de operar totalmente submerso, voltado para SUVs e off-roads com capacidade de transposição de profundidades. Otimização de peso: Híbrido V6 de 536 cv com peso de 160 kg, permitindo aumentar a potência sem comprometer a distribuição de massa do veículo.

Híbrido V6 de 536 cv com peso de 160 kg, permitindo aumentar a potência sem comprometer a distribuição de massa do veículo. Modularidade X-Range: Sistema de tração direta que transforma plataformas de elétricos em híbridos com extensor de autonomia (range-extender) sem exigir a reengenharia do chassi.

Essa expansão sinaliza uma mudança de rumo na indústria: o abandono da crença na eletrificação instantânea. O foco agora é a flexibilidade, permitindo a integração rápida de propulsores a combustão ou híbridos em modelos originalmente planejados como elétricos.

O escritório em Michigan inicia as operações com 32 profissionais de engenharia, vendas e logística. O objetivo é encurtar o ciclo de desenvolvimento para as marcas locais, oferecendo componentes que podem ser integrados imediatamente à produção, eliminando a espera por ciclos próprios de pesquisa e desenvolvimento.