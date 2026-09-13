Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Horse Powertrain abre centro nos EUA para oferecer motores híbridos e a combustão

Carros

A Horse Powertrain, joint venture entre Renault e Geely, estabeleceu um hub de engenharia e comercial em Southfield, Michigan. A escolha da localização é estratégica: a empresa quer estar no mesmo fuso horário e na mesma cidade que a cúpula das montadoras americanas para agilizar a oferta de motores a combustão e sistemas híbridos.

3-тактный автомобильный двигатель
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
3-тактный автомобильный двигатель

O movimento ocorre enquanto a transição total para veículos elétricos nos Estados Unidos perde tração. Para as montadoras, desenvolver motores modernos ou sistemas híbridos internamente hoje implica riscos bilionários e anos de P&D. Com a queda na demanda por elétricos puros e a manutenção de normas rígidas de emissões, a compra de hardware pronto de fornecedores externos torna-se a rota mais pragmática.

O portfólio da Horse para o mercado americano foca em soluções modulares para diferentes segmentos:

  • Resistência hídrica: Motor de 248 cv com certificação IPX8, capaz de operar totalmente submerso, voltado para SUVs e off-roads com capacidade de transposição de profundidades.
  • Otimização de peso: Híbrido V6 de 536 cv com peso de 160 kg, permitindo aumentar a potência sem comprometer a distribuição de massa do veículo.
  • Modularidade X-Range: Sistema de tração direta que transforma plataformas de elétricos em híbridos com extensor de autonomia (range-extender) sem exigir a reengenharia do chassi.

Essa expansão sinaliza uma mudança de rumo na indústria: o abandono da crença na eletrificação instantânea. O foco agora é a flexibilidade, permitindo a integração rápida de propulsores a combustão ou híbridos em modelos originalmente planejados como elétricos.

O escritório em Michigan inicia as operações com 32 profissionais de engenharia, vendas e logística. O objetivo é encurtar o ciclo de desenvolvimento para as marcas locais, oferecendo componentes que podem ser integrados imediatamente à produção, eliminando a espera por ciclos próprios de pesquisa e desenvolvimento.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Dmitriy Sokolov
Agora a ler
Truque monocromático de Kate Moss: como usar sapatilhas com collants sem perder altura
Mulher
Truque monocromático de Kate Moss: como usar sapatilhas com collants sem perder altura
Prancha, agachamento e ponte: 3 exercícios básicos para transformar seu corpo
Fitness
Prancha, agachamento e ponte: 3 exercícios básicos para transformar seu corpo
Toalhas velhas e endurecidas: a solução prática para criar itens úteis sem costura
Casa, Reforma e Imóveis
Toalhas velhas e endurecidas: a solução prática para criar itens úteis sem costura
Mais populares
Ausência de resfriamento líquido pode acelerar a degradação da bateria no Nissan Leaf

A escolha de um hatchback elétrico usado envolve analisar detalhes técnicos que vão além da quilometragem, especialmente quanto ao sistema de carga.

Ausência de resfriamento líquido pode acelerar a degradação da bateria no Nissan Leaf
Quiet luxury na manicure prioriza formas suaves e cores neutras
Quiet luxury na manicure prioriza formas suaves e cores neutras
Panqueca de abobrinha: o papel do amido de milho para a textura aveludada
Vestido babydoll une estética dos anos 60 e 90 como opção prática para o verão
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Passo a passo para preparar shake cremoso de abacate com toque cítrico
Truque monocromático de Kate Moss: como usar sapatilhas com collants sem perder altura
Cão-guia e dona superam competidores de dez regiões em teste de autonomia
Cão-guia e dona superam competidores de dez regiões em teste de autonomia
últimos materiais
Queimadura com água fervente: quando o resfriamento incorreto agrava a lesão
Stylist explica a escolha de Kate Moss por meias translúcidas com sapatilhas
Sopa salgada? O método do arroz em gaze preserva a densidade do caldo
O primeiro-ministro indiano, Modi, lançou uma iniciativa para proteger os marinheiros durante a cimeira dos BRICS
Rússia busca rotas via China e Cáspio para escoar safra de grãos
Calor desperdiçado: 6 erros de isolamento residencial que transformam renovações em fracassos
O custo oculto de comprar BMW e Mercedes-Benz usados
Ministério da Saúde reforça medidas para conter surto de mpox, após registo de 16 casos na Guiné-Bissau
Gatos e plantas: a diferença entre a decoração segura e o risco de intoxicação
5 sinais de que a porosidade do cabelo exige mais que um condicionador
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.