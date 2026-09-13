O custo oculto de comprar BMW e Mercedes-Benz usados

Comprar um carro de luxo usado costuma ser uma aposta: o preço de compra é atraente, mas o custo de manutenção pode ser traiçoeiro. A diferença real entre as marcas não aparece nos primeiros cinco anos, mas quando o odômetro tenta ultrapassar a marca dos 400 mil quilômetros.

Photo: commons.wikimedia.org by Динкун Чен, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ LEXUS LX 570 (J200)

Dados da iSeeCars, que analisou 395 milhões de veículos, mostram que a engenharia da Lexus e a dos grupos alemães entregam resultados financeiros opostos para quem paga a conta da oficina.

O ponto crítico é a probabilidade de o carro realmente chegar a essa quilometragem. Enquanto a média do segmento de luxo é de 3,4%, a Lexus atinge 14,4%. No outro lado, a Mercedes-Benz tem 2,6% de chance e a BMW apenas 0,5%.

Isso não acontece por acaso. Enquanto as marcas alemãs focam em performance de pico e soluções tecnológicas complexas, elas acabam criando mais pontos de falha. Na prática, quanto mais complexo o sistema para entregar status e potência, maior a chance de algo quebrar.

O impacto no bolso é direto: entre o 6º e o 10º ano de uso, o gasto médio com manutenção de uma BMW chega a US$ 9.300, contra US$ 5.600 de uma Lexus.

Marca Chance de chegar aos 400 mil km Reparo médio (6-10 anos) Lexus 14,4% US$ 5.600 Mercedes-Benz 2,6% - BMW 0,5% US$ 9.300

Para quem busca um carro usado, a marca define a liquidez do ativo. Com a Lexus, a previsibilidade de vida útil permite planejar os gastos. Já com as alemãs, um único conserto pesado pode custar mais do que o valor de mercado do próprio carro.

Na hora de escolher um seminovo com alta quilometragem, esses números separam um bom negócio de um passivo financeiro. Comprar um luxuoso europeu usado é aceitar um risco consciente: você paga pelo status e pela tecnologia, sabendo que a probabilidade de precisar de reformas capitais antes de atingir grandes quilometragens é altíssima.