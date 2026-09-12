Ausência de resfriamento líquido pode acelerar a degradação da bateria no Nissan Leaf

Nissan Leaf de segunda geração tornou-se a porta de entrada mais acessível para quem quer migrar para a mobilidade elétrica. No mercado de usados, os preços começam em patamares baixos, transformando o carro em uma opção pragmática para famílias que buscam um hatchback funcional sem pagar o prêmio de "tecnologia de ponta".

Photo: commons.wikimedia.org by Kārlis Dambrāns, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Nissan Leaf 2018

No interior, o Leaf foge da tendência atual de transformar o painel em um tablet gigante. O carro mantém botões físicos para o controle do clima, e a central multimídia (de 7 ou 8 polegadas), embora não seja a mais veloz, é intuitiva para operar com o veículo em movimento. O comprador deve atentar para dois pontos: modelos anteriores a 2020 não possuem ajuste de profundidade do volante, o que prejudica motoristas mais altos, e a bateria sob o assoalho reduz o espaço para as pernas e a altura para a cabeça dos passageiros traseiros. Em contrapartida, o porta-malas de 435 litros supera concorrentes como o VW ID.3.

A escolha técnica se divide entre dois pacotes de baterias:

39 kWh: entrega cerca de 240 km de autonomia real (abaixo dos 270 km oficiais, que caem drasticamente em rodovias ou no frio).

entrega cerca de 240 km de autonomia real (abaixo dos 270 km oficiais, que caem drasticamente em rodovias ou no frio). 59 kWh (versão e+): amplia o alcance para 320 km e dobra a velocidade de recarga, aceitando até 100 kW, contra os 50 kW da versão padrão.

O ponto crítico de engenharia do Leaf é a ausência de resfriamento líquido ativo para a bateria. Na prática, isso significa que o uso frequente de carregadores rápidos superaquece as células, acelerando a degradação da capacidade. Para verificar a saúde da bateria, o proprietário pode observar os indicadores no painel ou utilizar um scanner OBD2 com o aplicativo LeafSpy.

Outro detalhe técnico exige atenção: as torres da suspensão dianteira podem acumular água, resultando em corrosão precoce. A recomendação é a aplicação anual de graxa à base de lítio para proteger os componentes.

Há também um impasse de infraestrutura. Enquanto a indústria migrou para o padrão CCS, o Leaf utiliza o conector CHAdeMO. Dependendo da região, a escassez de postos com esse padrão obriga o dono a caçar carregadores específicos ou investir em adaptadores caros.

No desempenho, o carro segue a lógica dos elétricos: arrancada imediata e perda gradual de força em altas velocidades. A versão e+, com 214 cv, é consideravelmente mais ágil que a padrão (148 cv), atingindo os 100 km/h em 6,9 segundos.

Segundo o mecânico Denis Khromov, ao comprar um elétrico sem resfriamento líquido, o histórico de uso é mais importante que a quilometragem. Um carro carregado predominantemente em tomadas residenciais terá uma vida útil de bateria muito superior a um veículo que dependeu constantemente de estações de carga rápida.