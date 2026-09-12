Ausência de resfriamento líquido pode acelerar a degradação da bateria no Nissan Leaf

Nissan Leaf de segunda geração tornou-se a porta de entrada mais acessível para quem quer migrar para a mobilidade elétrica. No mercado de usados, os preços começam em patamares baixos, transformando o carro em uma opção pragmática para famílias que buscam um hatchback funcional sem pagar o prêmio de "tecnologia de ponta".
No interior, o Leaf foge da tendência atual de transformar o painel em um tablet gigante. O carro mantém botões físicos para o controle do clima, e a central multimídia (de 7 ou 8 polegadas), embora não seja a mais veloz, é intuitiva para operar com o veículo em movimento. O comprador deve atentar para dois pontos: modelos anteriores a 2020 não possuem ajuste de profundidade do volante, o que prejudica motoristas mais altos, e a bateria sob o assoalho reduz o espaço para as pernas e a altura para a cabeça dos passageiros traseiros. Em contrapartida, o porta-malas de 435 litros supera concorrentes como o VW ID.3.
A escolha técnica se divide entre dois pacotes de baterias:
O ponto crítico de engenharia do Leaf é a ausência de resfriamento líquido ativo para a bateria. Na prática, isso significa que o uso frequente de carregadores rápidos superaquece as células, acelerando a degradação da capacidade. Para verificar a saúde da bateria, o proprietário pode observar os indicadores no painel ou utilizar um scanner OBD2 com o aplicativo LeafSpy.
Outro detalhe técnico exige atenção: as torres da suspensão dianteira podem acumular água, resultando em corrosão precoce. A recomendação é a aplicação anual de graxa à base de lítio para proteger os componentes.
Há também um impasse de infraestrutura. Enquanto a indústria migrou para o padrão CCS, o Leaf utiliza o conector CHAdeMO. Dependendo da região, a escassez de postos com esse padrão obriga o dono a caçar carregadores específicos ou investir em adaptadores caros.
No desempenho, o carro segue a lógica dos elétricos: arrancada imediata e perda gradual de força em altas velocidades. A versão e+, com 214 cv, é consideravelmente mais ágil que a padrão (148 cv), atingindo os 100 km/h em 6,9 segundos.
Segundo o mecânico Denis Khromov, ao comprar um elétrico sem resfriamento líquido, o histórico de uso é mais importante que a quilometragem. Um carro carregado predominantemente em tomadas residenciais terá uma vida útil de bateria muito superior a um veículo que dependeu constantemente de estações de carga rápida.
|Faixa de Preço (£)
|Perfil do Veículo
|Riscos e Observações
|3.500 – 5.500
|Km acima de 160 mil, bateria de 39 kWh
|Alto risco de degradação da bateria
|5.500 – 8.000
|Km média, versões Tekna ou e+
|Equilíbrio entre custo e conservação
|8.000 – 12.000
|Modelos pós-2022 ou seminovos
|Estado de conservação atualizado
|12.000 – 15.000
|Modelos 2023-2024
|Máxima economia frente ao preço de um zero km
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
O tecido felpudo de peças antigas mantém propriedades que permitem a criação de acessórios úteis para diversos cômodos usando apenas técnicas manuais.