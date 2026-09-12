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Novo protótipo da Lexus busca transformar crossover em ferramenta de pista

Carros

O Lexus LBX Morizo RR deixou de ser apenas um projeto no papel para aparecer em testes reais no circuito de Nürburgring. O prototipo revela que a marca não quer apenas criar uma versão "esportiva" para o catálogo, mas sim aplicar uma dieta rigorosa de peso para mudar a dinâmica do pequeno crossover.

Lexus RZ 450e
Photo: Wikimedia Commons by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Lexus RZ 450e

O detalhe mais revelador está no teto. Enquanto a maioria dos carros de teste mantém o teto panorâmico visível para monitorar a temperatura interna, a unidade do Morizo RR está totalmente coberta por vinil. Para quem conhece engenharia de performance, isso geralmente indica a presença de fibra de carbono.

Reduzir a massa no ponto mais alto do veículo não é um capricho estético; é a forma mais direta de baixar o centro de gravidade. Na prática, isso reduz a inclinação da carroceria em curvas fechadas e torna a resposta da direção mais imediata, aproximando o comportamento do crossover ao de um hatchback quente, como o GR Yaris.

A substituição de materiais parece ter sido abrangente. Frestas na camuflagem do para-choque traseiro mostram a trama característica do carbono, sugerindo que o difusor e todo o kit aerodinâmico traseiro — e provavelmente o dianteiro e o spoiler — abandonaram o plástico convencional.

Sob o capô, o coração do projeto é o motor 1.6 turbo de quatro cilindros, capaz de entregar 300 cv e 400 Nm de torque, a mesma configuração do GR Corolla. O ponto técnico aqui é a relação peso-potência: se o chassi for significativamente mais leve, a mesma potência resulta em acelerações mais fortes e frenagens mais curtas. Para que esse ganho não seja desperdiçado, a Lexus precisará endurecer a suspensão e recalibrar o sistema de freios e a direção.

Para quem assume a direção, a mudança é clara: o carro deixa de ser um crossover urbano ágil para se tornar uma ferramenta de pista. O compromisso inevitável será o conforto; componentes projetados para cargas extremas costumam ser mais rígidos e menos tolerantes às irregularidades do dia a dia.

Mesmo que o LBX Morizo RR não chegue a todos os mercados, ele funciona como um laboratório. O aprendizado sobre a redução de massa em crossovers compactos deve servir de base para futuras versões de alta performance de modelos maiores, como o RX, sinalizando que a Lexus quer migrar a imagem de marca "confiável, porém conservadora" para a de fabricante de carros que entregam prazer ao dirigir.

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Author`s name Petr Ermilin
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